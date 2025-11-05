En 2027, la situación del Rally Nacional podría ser mucho menos ventajosa que hoy





Mucha gente aspira a una nueva disolución en los próximos días, considerando que querer esperar hasta 2027 sólo significaría retroceder para dar un peor salto frente a la Agrupación Nacional (RN). Sin embargo, nada podría ser más falso ni más peligroso.





Si en las próximas semanas hubiera elecciones legislativas, seguramente el milagro de 2024 no se repetiría y, con el voto mayoritario, casi con seguridad le darían a RN la mayoría absoluta. Porque la izquierda está profundamente dividida y, aunque consiguiera arreglar las cosas en el último minuto, no habría candidatos dinámicos y disidentes en todas partes. Además, el propio “frente republicano” está sumido en un profundo coma. La gente de izquierda ya no puede ver a la gente del “bloque central” en pintura después de todas las humillaciones que han sufrido durante los últimos dieciséis meses. En cuanto a los miembros del bloque central, lo más frecuente es que ahora consideren que la izquierda, bajo la influencia de La Francia insumisa (LFI), se ha convertido en un peligro mayor para el país que el RN. Finalmente, el efecto Trump beneficia por el momento a este último por completo, mientras que los restos de la “derecha republicana” se ven cada vez más atraídos a su órbita.





En resumen, cualquiera que sea la buena voluntad, el coraje y la determinación de quienes están dispuestos a participar plenamente en esa batalla ahora, la masa parece bien dicha con el efecto amplificador del voto mayoritario. Y quienes afirman lo contrario muestran una peligrosa inconsciencia.





Desastre nacional, europeo y global





La victoria del RN en Francia hoy sería una catástrofe nacional, europea y global. Porque el RN no haría a Meloni (lo que ya no agradaría) sino a Trump. Intentará sacudir la democracia y asfixiar las libertades en unas pocas semanas, apoyado en su sólido apoyo en el aparato represivo. Las instituciones del Vmi República y las leyes excepcionales aprobadas en los últimos años le darán numerosas herramientas para hacerlo.





Suponiendo que quisiera oponerse a esta estrategia, que aún está por demostrar, dada la política marcada por ideas de extrema derecha que ha llevado a cabo en los últimos años, un Emmanuel Macron muy desacreditado y ahora desprovisto de toda legitimidad democrática no sería rival. Al cabo de unas semanas se vería obligado a dimitir.









La victoria del RN también sería catastrófica para la Unión Europea, cuyo centro de gravedad se desplazaría hacia la extrema derecha. Definitivamente cedería ante Donald Trump y Vladimir Putin, abandonando a Ucrania en particular a su suerte. Esto también marcaría el fin del acuerdo de París y de la lucha contra el cambio climático no sólo en Francia y Europa sino a escala global. Por último, sería una catástrofe para la democracia en el mundo si el país de la Revolución Francesa a su vez negara la democracia unos meses después de los Estados Unidos de la Revolución Americana.





Si nuestro caso parece desesperado en caso de elecciones en las próximas semanas, hay varias razones para considerar que podría ser diferente dentro de un año y medio. Porque, en primer lugar, lo más probable es que la situación en Estados Unidos se haya deteriorado profundamente, tanto económica como social y democráticamente… Y con toda probabilidad Trump habrá perdido su carácter de refuerzo para la extrema derecha en casa, se convierta en algo repelente para los europeos. En cuanto a Putin, ya está al límite y completamente estancado en la guerra contra Ucrania en este momento. Dentro de un año y medio, si mantenemos nuestro apoyo a Kiev, probablemente habrá tirado la toalla o habrá sido derrocado por los oligarcas que están hartos de perder dinero y los militares que quieren poner fin a los sacrificios innecesarios.





Censura, sin disolución





Además, el proceso de descomposición del macronismo habrá llegado a su fin y sabremos en ese momento quién está dispuesto a aliarse con la izquierda para defender la democracia y quién preferirá servir de trampolín para RN. De aquí a 2027, también podremos, si lo decidimos, construir un proceso colectivo que permita el surgimiento de una candidatura común creíble de izquierda y ecologista, junto con la de Jean-Luc Mélenchon, que probablemente gane en la segunda vuelta. Finalmente, sería posible de aquí a entonces cambiar el método de votación legislativa para establecer una representación proporcional, lo que, más allá de evitar el riesgo de un maremoto RN en la Asamblea Nacional, cambiaría profundamente toda la dinámica política del país al despresidencializar estructuralmente al V.mi República.





En resumen, incluso si nunca podremos saber realmente lo que nos deparará el futuro, la idea de que esperar hasta 2027 consistiría simplemente en retroceder para no estar tan bien frente a la RN tiene muchas posibilidades de resultar falsa. Mientras que una disolución ahora sería ciertamente catastrófica.









¿Implica este análisis que debemos evitar a toda costa censurar al gobierno de Sébastien Lecornu? No necesariamente. Dada la intransigencia y la inconsciencia mostradas por los diputados del bloque central durante los últimos días, en la defensa con uñas y dientes de la política de suministro y de la teoría del goteo, es probable que acabe imponiendo la censura por parte del gobierno de Sébastien Lecornu. Pero no implica necesariamente una disolución detrás del mismo.





En las dificultades actuales, la pusilanimidad de los diputados del bloque central tiene inevitablemente la principal responsabilidad. Pero también debemos reconocer que la estrategia seguida por el Partido Socialista (PS) hasta ahora parecía condenada a un probable fracaso. La petición de renunciar al 49.3 fue contraproducente ya que privó a su principal interlocutor, Sébastien Lecornu, el que tiene más interés en llegar a un acuerdo con él, de los medios para obligar al bloque central a aceptar compromisos. A falta del 49.3, el deseo de no negociar un acuerdo global y, en cambio, favorecer una discusión artículo por artículo sólo podría llevar al estancamiento actual. Finalmente, además de la suspensión de la reforma de las pensiones, el hecho de depender demasiado de una sola medida –el impuesto Zucman– que obviamente no tenía ninguna posibilidad de ser aprobada por la Asamblea estaba destinado a ser muy decepcionante.





Si optamos por la no censura, es mejor asumirla claramente y negociar un paquete global desde el principio al más alto nivel. Sin embargo, no es necesariamente demasiado tarde para que los actores que realmente desean evitar la catástrofe de la llegada del RN al poder en Francia en las próximas semanas cambien de tono y lideren una negociación de este tipo ahora, incluso si eso significa volver en particular a la exigencia de prescindir del 49,3 en el debate presupuestario.





EXPRESO ORGÁNICO





Guillermo Duvalcopresidente del club comunal Maison y ex editor jefe de “Alternativas económicas”, fue escritor de discursos por Josep Borrell, ex Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y Vicepresidente de la Comisión.