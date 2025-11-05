Catherine Connolly gana las elecciones presidenciales irlandesas por un amplio margen

Publicado el 26 de octubre de 2025 a las 14:03 horas. Lectura: 2 min.







La candidata independiente de izquierda Catherine Connolly ganó las elecciones presidenciales del viernes 24 de octubre en Irlanda por un amplio margen, mientras que el número de votos nulos alcanzó un nivel sin precedentes, según los resultados oficiales finales comunicados el sábado por la noche.





Esta ex abogada de 68 años, diputada en 2016 y crítica tanto a la Unión Europea como a Estados Unidos, obtuvo más del 63% de los votos frente al 29,5% de Heather Humphreys, del partido de centroderecha presente en el gobierno del Fine Gael, su única rival real en estas elecciones.









“Catherine será una presidenta para todos nosotros y será mi presidenta”había admitido Heather Humphreys en televisión unas horas antes.





Catherine Connolly sucederá así a Michael Higgins, de 84 años, que ha desempeñado dos mandatos de siete años desde 2011 en este cargo esencialmente honorífico.





Muchas papeletas anuladas





Si bien, contra todas las expectativas, la participación fue casi del 46%, superior a la de las anteriores elecciones presidenciales de 2018, estas elecciones se vieron empañadas por la cantidad récord de votos anulados, alrededor del 13% del total, algunos de los cuales llevaban la leyenda “sin democracia” o mensajes antiinmigración. Al igual que el vecino Reino Unido, Irlanda está experimentando un debate cada vez más conflictivo sobre la afluencia de solicitantes de asilo, con manifestaciones a veces violentas.





Los dirigentes conservadores habían pedido la abstención, en particular como señal de protesta por el hecho de que en realidad sólo se enfrentaban dos candidatos, y esto por primera vez desde 1990. La candidata conservadora Maria Steen no había reunido suficiente apoyo entre los parlamentarios para poder presentarse.





“Una voz por la paz”





“Será un inmenso privilegio servirles”aseguró Catherine Connolly en su discurso de aceptación tras la publicación de los resultados. “A los que no votaron por mí y a los que anularon su voto, déjenme decirles que seré un presidente inclusivo, escuchándolos”continuó.





Catherine Connolly se comprometió aún más a ser “una voz por la paz, una voz basada en nuestra política de neutralidad” y quien insiste en “La amenaza existencial que representa el cambio climático”.





“Espero trabajar con el nuevo presidente (…) en un momento en el que Irlanda sigue desempeñando un papel importante en el escenario internacional”afirmó por su parte el primer ministro Michael Martin, jefe del Fianna Fail. “Le deseo todo lo mejor”había proclamado previamente a Simon Harris (Fine Gael), viceprimer ministro.





Activista por la reunificación de la isla de Irlanda





Conocida por su franqueza, Catherine Connolly contó con el apoyo de los principales partidos de la oposición, incluidos los Verdes y el grupo nacionalista Sinn Féin, antiguo escaparate político del Ejército Republicano Irlandés (IRA).





Activista por la reunificación de la isla de Irlanda, se opone a un aumento del gasto en defensa y está a favor de mantener la tradición de neutralidad de Irlanda, un país de 5,2 millones de habitantes que se convirtió en miembro de la UE en 1973 y que tiene un programa de asociación con la OTAN, del que no forma parte.





Sin embargo, en septiembre, Catherine Connolly reiteró su condena de la invasión rusa de Ucrania. “Nunca, jamás dudé. Lo que estoy diciendo es que un país neutral como el nuestro debería denunciar todos los abusos de poder, por parte de Rusia y también de Estados Unidos”.añadió luego. Esta mujer carismática y atlética, que habla gaélico con fluidez, también condenó el genocidio en la Franja de Gaza.