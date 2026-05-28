El ‘Consejo de Paz’ de Trump sigue sin financiación, cinco meses después de su creación

Publicado el 27 de mayo de 2026 a las 19:45, actualizado el 27 de mayo de 2026 a las 7:52 p.m. Lectura: 1 min.

Creado desde cero en enero por el presidente estadounidense, que debería dirigirlo personalmente incluso cuando abandone la Casa Blanca, el Consejo no ha recibido ni un solo dólar, añadió la misma fuente.

El Fondo, administrado por el Banco Mundial (BM) y aprobado por la ONU, fue diseñado para la fase de reconstrucción y desarrollo, que aún no ha comenzado, afirmó esta fuente para justificar la no financiación del consejo.

En lugar de utilizar este fondo, el consejo recibió donaciones directamente en una cuenta en el banco JP Morgan, según declaró el portavoz del consejo al diario financiero británico “Financial Times”.

Trump imaginó este comité para el pequeño territorio costero palestino, donde Israel y Hamás concluyeron un alto el fuego apoyado por Estados Unidos en octubre. El billete de entrada cuesta mil millones de dólares para un asiento permanente.

Pero las principales naciones europeas están evitando este foro, que da un amplio espacio a los socios históricos de Estados Unidos en Medio Oriente, a los aliados ideológicos de Donald Trump y a los países pequeños deseosos de atraer su atención. Recientemente, el presidente indonesio, Prabowo Subianto, descartó que su país pague los mil millones de dólares exigidos.

El periódico “Financial Time” indica que pequeños pagos permitieron pagar, en particular, el cargo del Alto Representante Nikolai Mladenov. Los Emiratos Árabes Unidos también proporcionaron 100 millones de dólares para entrenar una nueva fuerza policial en Gaza, pero los fondos están congelados.

En abril, Naciones Unidas y la Unión Europea estimaron en 71.400 millones de dólares (61.300 millones de euros) las necesidades de reconstrucción durante los próximos diez años en Gaza, según un estudio realizado con el Banco Mundial. Nikolai Mladenov, por su parte, advirtió la semana pasada contra el riesgo de que la “status quo” La actual, basada en un alto el fuego imperfecto en un territorio dividido y devastado, se convierte en ” permanente “.