Embajadores convocados, “la ayuda está en camino”, anuncia Trump… Actualización sobre la situación





Cada día tiene su cuota de reacciones internacionales ante la sangrienta represión en Irán, que ya ha dejado al menos 743 muertos desde el inicio del movimiento contra el alto coste de la vida, según la ONG Iran Human Rights (IRH). Una cifra que podría ser mucho mayor. IRH « Sigue recibiendo informes de miles de muertes en diferentes ciudades y provincias de Irán. », especifica la organización, tras más de dos semanas de manifestaciones. Muertes subestimadas debido a la dificultad de obtener información desde el corte de Internet el 8 de enero en Irán. Corte justificado por “ operaciones terroristas » durante las manifestaciones, según el Ministro de Asuntos Exteriores iraní.









Los defensores de los derechos humanos denuncian una voluntad de los gobernantes de ocultar la represión, que según ellos ha causado cientos, incluso miles, de muertes. Una represión que el mundo occidental sigue denunciando. La Unión Europea ha prometido nuevas sanciones, mientras los países europeos convocan uno tras otro a los embajadores iraníes. Por su parte, Donald Trump alentó a los manifestantes a continuar su movimiento hasta derrocar a las autoridades, prometiendo en su red Truth Social que “La ayuda estaba en camino”sin más detalles. “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” hace balance de la situación.





• El hijo del Shah deplora la “postura de apaciguamiento” de Francia





Ante la represión de las manifestaciones en Irán, la reacción francesa no está a la altura, considera el hijo del ex sha de Irán, así como una parte de la clase política francesa que critica a París y otras capitales europeas por su timidez.





“ Lamentablemente, hasta ahora Francia ha adoptado una postura de apaciguamiento hacia el régimen iraní. », lamentó Reza Pahlavi, hijo del ex sha de Irán, que se ha consolidado como una figura movilizadora de la protesta, en una entrevista publicada el martes en “Le Figaro Magazine”.









“ Me parece moralmente imperativo que el presidente Emmanuel Macron y los líderes occidentales se coloquen en el lado correcto de la Historia. », insistió este opositor que vive en el exilio desde la revolución islámica de 1979 que derrocó a su padre, advirtiendo contra una « Enésimo acuerdo con un régimen al borde del colapso “.





La diputada francesa de izquierda Clémentine Autain también instó a “ Francia y Europa » ser escuchado « urgentemente ” a ” voz » y un “ acción determinada “, ” de conformidad con el derecho internacional “. A la derecha, el presidente del partido Les Républicains, Bruno Retailleau, afirmó que Francia “ no puede estar satisfecho » de estas convocatorias « abstracto al apaciguamiento “, pero ” debe apoyar claramente cualquier solución política alternativa creíble al régimen de los mulás “. “ La historia juzgará nuestra actitud. O habremos estado en el encuentro de la valentía, o habremos elegido la comodidad del “no wave” diplomático “, dijo en “Le Point”.





• El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos está “horrorizado”





El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, dijo el martes: horrorizado » por el « represión » Manifestaciones en Irán.









“ Debemos dejar de matar a manifestantes pacíficos, y es inaceptable etiquetar a los manifestantes como “terroristas” para justificar la violencia contra ellos. “, dijo en un comunicado de prensa. “ Los iraníes tienen derecho a protestar pacíficamente. Sus quejas deben ser escuchadas y tomadas en cuenta, y nadie debe utilizarlas. », añadió el Alto Comisionado.





• Futuras nuevas sanciones por parte de la UE





La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, prometió el martes X que nuevas sanciones contra Teherán serían “ rápidamente » propuesto a los 27, después de una evaluación “ pésimo » Víctimas de la represión de las manifestaciones en Irán.









Responsables europeos, incluidos eurodiputados, han pedido a la UE que aumente la presión contra las autoridades iraníes, exigiendo, entre otras cosas, que se incluya a la Guardia Revolucionaria iraní en la lista de organizaciones terroristas, debido a su papel en la brutal represión de las protestas de los últimos días en Irán.





Ursula von der Leyen recordó que la Guardia Revolucionaria ya estaba sujeta a sanciones por parte de la Unión Europea. Estos existen desde 2021 en respuesta a las violaciones de derechos humanos en Irán. En total, la UE sancionó a unas 230 personas, entre ellas varios ministros, y unas 40 entidades. Desde entonces, estas sanciones se han ampliado debido a las actividades nucleares de Irán o a la asistencia de Teherán en la guerra de invasión rusa en Ucrania, lanzada en 2022.









• Diplomáticos iraníes convocados por varios países





A su vez, los estados europeos convocan a los embajadores iraníes para condenar o mostrar su preocupación por la represión de las manifestaciones.





Francia ha convocado al embajador iraní, anunció a los diputados el ministro de Asuntos Exteriores. “ No nos detendremos ahí: no puede haber impunidad para quienes apuntan con sus armas contra manifestantes pacíficos » dijo Jean-Noël Barrot, refiriéndose a las sanciones “rápido” contra Teherán prometido por Ursula von der Leyen.









Finlandia y Dinamarca también anunciaron la convocatoria de representantes iraníes a Helsinki y Copenhague. “ El régimen iraní cierra Internet para poder matar y oprimir en silencio », escribió la ministra finlandesa de Asuntos Exteriores, Elina Valtonen, en X. « Esto no será tolerado. Apoyamos al pueblo iraní, tanto mujeres como hombres. “, prosiguió. El Ministerio de Asuntos Exteriores danés anunció que había convocado al encargado de negocios iraní, estando actualmente ausente el embajador, ” para expresar la condena del gobierno al uso de la violencia por parte del régimen iraní contra los manifestantes. »









Misma decisión por parte de España y Portugal. “ Debe respetarse el derecho de los hombres y mujeres iraníes a manifestarse pacíficamente y su libertad de expresión”. y el “Deben cesar las detenciones arbitrarias “, dijo el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en Radio Catalunya. Paulo Rangel, ministro portugués de Asuntos Exteriores, también aclaró en X que ” En el marco de una consulta europea, Portugal está dispuesto a reforzar las sanciones contra Irán “.









También siguió el anuncio de Londres, cuando la ministra de Asuntos Exteriores británica, Yvette Cooper, denunció el “ La represión más brutal y sangrienta contra las manifestaciones. », seguido del de Berlín. “Las brutales acciones del régimen iraní contra su propia población son impactantes”añadió el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán en un mensaje publicado en X.









• Trump alienta a los manifestantes a derrocar al gobierno





Donald Trump alentó el martes a los manifestantes iraníes a continuar su movimiento hasta derrocar a las autoridades, prometiendo en su red Truth Social que “La ayuda estaba en camino”sin más detalles. El día anterior había anunciado que impondría derechos de aduana del 25% a cualquier país que comerciara con Irán.





“Patriotas iraníes, SIGAN PROTESTANDO – ¡¡¡TOMEN EL CONTROL DE SUS INSTITUCIONES!!!» escribió el presidente estadounidense, precisando que había “Cancelamos todas las reuniones con funcionarios iraníes hasta que cesen los asesinatos sin sentido de manifestantes. »





• La intervención estadounidense sería “catastrófica” según Qatar





Por su parte, Qatar estimó que un enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán sería “ catastrófico » para la región, después de que el presidente estadounidense amenazara con intervenir militarmente.









“ Sabemos que cualquier escalada (…) tendría consecuencias catastróficas en la región y más allá, y por eso queremos evitarla en la medida de lo posible. “, declaró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, Majed al-Ansari, durante una conferencia de prensa en Doha. ” Todavía estamos en una etapa en la que creemos que se puede encontrar una solución diplomática. “, añadió.