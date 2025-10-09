¿Es realmente el plan de Donald Trump para la paz en Gaza sinónimo de esperanza?





¿Es el plan de paz de Donald Trump para poner fin (por fin) a la guerra en la Franja de Gaza el correcto? El presidente estadounidense detalló el lunes 29 de septiembre un texto de veinte puntos que prevé, entre otras cosas, un alto el fuego, la liberación de los rehenes en poder de Hamás en un plazo de 72 horas, la retirada gradual del ejército israelí o la creación de una autoridad de transición. A nivel internacional, muchos países han acogido con satisfacción los esfuerzos y el compromiso de Washington. Benjamín Netanyahu, el primer ministro del Estado judío, aprobó este proyecto, al tiempo que formulaba las condiciones. Pero aunque más de 66.000 palestinos, en su mayoría civiles, han sido asesinados por las fuerzas israelíes en el enclave en casi dos años de conflicto, Hamas aún no se ha pronunciado. Una fuente palestina cercana al movimiento islamista dijo el miércoles 1ejem octubre a la Agencia France-Presse que“sin decisión final” no había sido tomada y que el grupo necesitaría “dos o tres días” para dar su respuesta. David Rigoulet-Roze, investigador del Instituto Francés de Análisis Estratégico, especialista en Oriente Medio, detalla los contornos y desafíos de la hoja de ruta presentada por el inquilino de la Casa Blanca.





Detrás de este plan de paz, ¿cuáles son los objetivos de Donald Trump?





David Rigoulet-Rozé Se trata, en primer lugar, de lograr un alto el fuego, lograr la liberación de los rehenes y estabilizar la situación. Este plan se presenta como un plan de paz, pero hay que ponerle carácter…