Elecciones municipales en Marsella: Sébastien Delogu designado oficialmente candidato del LFI

Publicado el 16 de noviembre de 2025 a las 16:10 horas,

actualizado el 17 de noviembre de 2025 a las 10:55 a.m. Lectura: 1 min.















“Quiero devolver al pueblo el poder y no dejar Marsella en manos de delincuentes que practican el favoritismo y el clientelismo como la ciudad siempre ha conocido”declaró el electo de los distritos del norte, acostumbrado a golpes brillantes que le valieron apoyos pero también numerosas críticas.





Le Printemps Marseille, una coalición de izquierda encabezada por el actual alcalde de Marsella, Benoît Payan (ex-PS), “Debería haber habido una ruptura con el sistema de derecha cuando en realidad cogestionan la ciudad juntos”denunció el rebelde en referencia a la metrópoli de Aix-Marsella-Provence, liderada por la derechista Martine Vassal, también candidata a las elecciones municipales.





Un programa centrado en vivienda, salud y ecología





En Marsella, segunda ciudad de Francia, el LFI presenta una candidatura independiente, al igual que en Lyon y París, donde Sophia Chikirou encabezará la lista rebelde.





“No cerraremos la puerta en segunda vuelta a una unión de izquierdas”Sin embargo, precisó Sébastie Delogu, que cuenta con el apoyo de Sébastien Barles, teniente de alcalde encargado de la transición energética y de su movimiento ecociudadano Vaï, así como del partido del diputado parisino afín LFI Aymeric Caron, la Revolución Ecológica para los Vivos (REV).









El alcalde saliente, Benoît Payán (varias izquierdas), aún no ha formalizado su candidatura, pero debería reunir a comunistas, socialistas y algunos ecologistas.





La lista de Sébastien Delogu incluirá “gente comprometida con Marsella” y su programa para Marsella, presentado más adelante, se centrará en la vivienda, la salud y la emergencia ecológica.





Candidata de Martine Vassal por la derecha





En el otro lado del espectro político, la derecha y el centro están unidos en torno a Martine Vassal, que ha obtenido el apoyo de los republicanos, de Horizons y, muy recientemente, del partido presidencial Renaissance.





En la extrema derecha, el candidato es Franck Allisio (Agrupación Nacional), ahora con el apoyo del senador Stéphane Ravier, que se había unido a Eric Zemmour y su partido de la Reconquista.









Sébastien Delogu opina al respecto “Muy tranquila sobre el hecho de que Marsella es antirracista, antifascista y que Marsella se despertará para expresar la voz del pueblo y que la extrema derecha no llegará al poder”.