Elecciones municipales de 2026 en París: Edouard Philippe replantea a Pierre-Yves Bournazel, que rechaza cualquier alianza con Rachida Dati

A ” Ni Grégoire ni Dati » que realmente no funciona. Ligeramente en descenso en los sondeos, el candidato de centroderecha a la alcaldía de París, Pierre-Yves Bournazel, destacó este miércoles 25 de febrero su negativa a formar una alianza con Rachida Dati en la segunda vuelta de las elecciones municipales… antes de ser contradicho por Edouard Philippe, uno de sus firmes partidarios.









“No me uniré a Grégoire ni a Dati en la segunda vuelta. Hago campaña para ganar y creo que los parisinos merecen otro camino que el propuesto por (Emmanuel) Grégoire y (Rachida) Dati”declaró el candidato de Horizontes al micrófono de France Inter, el programa matutino más escuchado en Francia.





“He pensado mucho, escucho a los parisinos. Me piden que sugiera un camino para no tener que soportar este partido del pasado contra el pasado entre Grégoire y Dati. Yo encarno la solución »añadió, afirmando que “el partido no se juega en absoluto”.









No es la primera vez que Pierre-Yves Bournazel, candidato de Horizons apoyado por Renaissance, adopta esta posición. Pero esta es la primera vez que lo dice tan claramente, ya que su bando lo empuja a aliarse con Rachida Dati la tarde del 15 de marzo.









“Lo que puedo decirles es que la competencia debe ser proyecto contra proyecto en la primera vuelta, no debe ser personal, y que la noche de la primera vuelta haré todo lo posible para que nos unamos y tengamos alternancia en París, con una gran reunión de la derecha y el centro”.declaró.









Una aclaración que no es ajena a las urnas, a menos de tres semanas de la primera vuelta.





Atribuido a una tendencia ascendente hasta principios de enero, cuando alcanzó el 16% de los votos según Ifop, Pierre-Yves Bournazel obtuvo el domingo el 12% de los votos, una pérdida de dos puntos respecto a finales de enero. Dos puntos conseguidos por Rachida Dati, cuyo campo sigue pidiendo “voto útil” para vencer a la izquierda, aunque el 78% de los encuestados ahora dice que ha tomado su decisión.









Señal de una salida calculada del France Inter, el equipo de campaña de Pierre-Yves Bournazel publicó inmediatamente un artículo a la prensa. “París merece algo mejor que el estéril tictac entre una izquierda del fracaso y una derecha de los negocios (…), donde los juicios siguen a los escándalos y donde los excesos preparan los fracasos”insiste el candidato, apoyado también por el ex primer ministro y jefe del Renacimiento Gabriel Attal.













Un “ni ni » que ha ulcerado la derecha. “Rachida Dati es la candidata de la unidad y de la victoria. Pierre-Yves Bournazel es el candidato de la aventura solitaria y de la derrota (…) Un voto Bournazel = un voto por nada”tuiteó Nelly Garnier, portavoz de campaña del candidato de LR y MoDem al ayuntamiento de París. “Los parisinos han sido advertidos. Pierre-Yves Bournazel elige deliberadamente impedir la alternancia en París »reaccionó por su parte el diputado macronista Sylvain Maillard. Thierry Guerrier, jefe de lista de Rachida Dati en el siglo XVIII, mencionó un “suicidio político”.









La salida tampoco dejó de provocar la reacción de la candidata zemmourista Sarah Knafo. “Conmigo no habrá sorpresas desagradables. Me acercaré a los demás. Quienes se nieguen harían perder el derecho”tuiteó.