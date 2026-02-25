la lucha de un periodista ucraniano en primera línea

Informes

A pocos kilómetros del frente, en la “zona de la muerte”, el redactor jefe Vassyl Savych sigue publicando, cada semana, a riesgo de su vida, su semanario en ucraniano. Un vínculo valioso con el mundo exterior para los residentes que se quedaron atrás desde la invasión a gran escala de 2022, y una forma de luchar contra la propaganda rusa.

Zolochiv, noreste de Ucrania. Esta mañana de noviembre, una espesa niebla envuelve una franja de asfalto distorsionado que se extiende hacia la frontera rusa. Los raros coches cruzados se dirigen hacia el sur, alejándose del frente. Myroshnyk Vassyl Savych avanza hacia el norte. En la parte trasera del vehículo, una carga inesperada, nada que pudiera salvar una vida; nada que pueda arrebatárselo: ejemplares de “Zorya Visnyk” (“El Boletín del Amanecer”), el semanario local que Vassyl, su redactor jefe, se distribuye en los pueblos de primera línea. El pato ya no le trae nada. Pero para los residentes que no han huido, a veces es la única información fiable de la semana. Una motivación que, para este hombre de 65 años, supera el riesgo mortal de conducir de esta manera.





Sobre el techo del coche, redes tensas cuelgan entre postes de madera. Pálida protección contra los incesantes ataques de drones. “Yo trabajo donde matan todo lo que se mueve”resume Vassyl, con sus penetrantes ojos azules clavados en la carretera. Sin embargo, ni hablar de puerta…