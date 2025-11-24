Boualem Sansal habla por primera vez desde su liberación





En su primer discurso desde su liberación en Argelia y su regreso a Francia, el escritor franco-argelino Boualem Sansal aseguró el domingo 23 de noviembre que siempre había querido “reconciliación” entre ambos países, reconociendo que sus palabras estaban restringidas por cuestiones diplomáticas.





“Siempre he estado a favor de la reconciliación entre Francia y Argelia”declaró Boualem Sansal a las 20.00 horas. noticias de France 2, estimando que los dos países habían “perdí el barco” tras la independencia de la antigua colonia en 1962. “Han pasado sesenta años, todavía utilizamos discursos de la guerra de liberación”se lamentó.





¿Su discurso está limitado por cuestiones diplomáticas, se pregunta el periodista Laurent Delahousse? “Sí, en cierto modo, no te hablo de forma natural. (…)controlo cada una de mis palabras »admitió. “Pienso en Christophe Gleizes”periodista francés encarcelado en Argelia y que será juzgado en apelación el 3 de diciembre, prosiguió.









Encarcelado en Argelia durante un año por determinados cargos en su país natal, Boualem Sansal, de 81 años, encontró su libertad el 12 de noviembre. Fue indultado por el presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, que respondió favorablemente a una petición de las autoridades alemanas.





El escritor, que se encuentra en el centro de una crisis diplomática entre Argel y París, regresó a Francia el martes, tras haber sido trasladado primero a Berlín para recibir tratamiento médico, y fue recibido por Emmanuel Macron a su regreso. Un regreso discreto, fuera de la vista de los medios.





Bruno Retailleau es “mi amigo”





El regreso mediático de Boualem Sansal fue cuidadosamente orquestado. Además de las 8 p.m. noticia en France 2, habló en “le Figaro” y será el invitado del programa matutino France-Inter de este lunes.





En “Fígaro”, explicó que había escrito “al menos diez veces” a Abdelmadjid Tebboune para solicitar su liberación. Después de las primeras letras “muy acusatorio”decidió “ser más estratégico” : “Le expliqué que la única solución era liberarme, reconciliar Argelia con Francia. »









Boualem Sansal afirmó en France 2 que Bruno Retailleau era suyo “amigo” incluso si admitiera que el ex Ministro del Interior, muy firme contra Argelia, podría haber sido “de cierta manera” un obstáculo para su liberación.





“Ofreció a Argelia la oportunidad de responder: “Mira, es nuestro enemigo, nos odian, etc.” Pero con o sin Bruno Retailleau, habrían reaccionado igual con cualquiera”juzgó el escritor.





También indicó que estaba “en buena salud” después de ser tratado “extraordinariamente” por su cáncer de próstata.





“Critico una dictadura”





Según él, las posiciones de Francia sobre el Sáhara Occidental, objeto de tensiones entre Argelia y Marruecos, motivaron en parte su detención.









A finales de julio de 2024, el presidente francés dio todo su apoyo a un plan de autonomía bajo soberanía marroquí para el Sáhara Occidental, reclamado desde hace cincuenta años por los separatistas del Polisario apoyados por Argel. “Todo empezó a partir de ahí”estimó Boualem Sansal, según quien esto desencadenó “una guerra” entre Francia y Argelia.





Dijo que recién se enteró de su liberación. “el día anterior”tras un encuentro en prisión con “un señor muy autoritario”quien pensaba que era miembro “servicio secreto” O “un personaje muy importante”.





“Él siempre decía: “En caso de que usted se vaya, ¿va a continuar con sus críticas a Argelia?”. Le dije: “Señor, nunca he criticado a Argelia, critico un régimen, critico a un pueblo, critico una dictadura”.dijo el escritor.









Boualem Sansal, escritor disidente que admira a Camus y Orwell, polemista venerado por la derecha francesa, cumplía una condena de cinco años de prisión en Argelia, en particular por “ataque a la unidad nacional”.





El novelista fue condenado por haber declarado en octubre de 2024 al medio francés de extrema derecha Frontières que Argelia había heredado durante la colonización francesa regiones que antes pertenecían, según él, a Marruecos.





Este ex alto funcionario en Argelia fue detenido el 16 de noviembre de 2024 a su llegada al aeropuerto de Argel antes de ser encarcelado, agravando la frialdad diplomática entre Francia y su antigua colonia.