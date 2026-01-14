El uso de las redes sociales perjudica la salud mental de los adolescentes… especialmente la de las niñas





No son la única causa del deterioro de la salud mental de los adolescentes, pero sí los efectos negativos de las redes sociales ” muchos “ Y “documentado”afirma la Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria (ANSES), en un dictamen publicado el martes 13 de enero. Su uso perjudica la salud mental de los adolescentes, en particular la de las niñas, considera la agencia, en un momento en que se están preparando varios textos destinados a prohibirlos para los menores de 15 años.









Fruto de cinco años de trabajo de un comité multidisciplinar de expertos, “Este estudio aporta argumentos científicos al debate en las redes sociales de los últimos años: se basa en 1.000 estudios disecados” y documento “efectos sobre la salud”dijo Olivia Roth-Delgado, coordinadora del peritaje, durante una rueda de prensa.





• Las “vulnerabilidades específicas” de los adolescentes sensibles a los algoritmos





Para la agencia de seguridad sanitaria, el “sistemas de captura de atención” plataformas “explotar nuestras propias vulnerabilidades” a los adolescentes: tendencia a correr riesgos, comparación social, importancia del juicio de los pares. Porque en este periodo ” sensible “ de “desarrollo y construcción de la identidad individual y social”, “Los adolescentes tienen menos habilidades de regulación emocional y conductual que los adultos”, recuerdan los expertos de la ANSES.





Las redes sociales consultadas en un smartphone, en las que la mitad de los jóvenes entre 12 y 17 años pasan de dos a cinco horas al día, son un “caja de resonancia sin precedentes” lo que refuerza los estereotipos, resalta conductas de riesgo y promueve el ciberacoso. Esto se desprende de un modelo económico “maximizar el tiempo de actividad” con fines de lucro y “estrategias de captación de atención” (desplazamiento infinito de contenidos, contenidos ultrapersonalizados, etc.) animando a los adolescentes a permanecer en las redes sociales en detrimento de su sueño. Esto induce somnolencia, irritabilidad, tristeza y “promueve los síntomas depresivos”recuerda Anses.





• Las niñas se ven más afectadas que los niños





ANSES también destaca que el contenido transmite “ideales normativos” inalcanzable, internalizado por las niñas. En cuestión, imágenes retocadas que pueden “generar autodevaluación”, “tierra fértil” para síntomas depresivos y trastornos alimentarios. Más usuarios de redes sociales que niños, más objetos de “Presión social ligada a estereotipos de género” y más ciberacosadas, las niñas son “más impactado”señala la ANSES, al igual que las personas LGBTQI y los jóvenes que ya padecen trastornos psiquiátricos.









• Modificación de algoritmos





Interrogada en la radio Ici Ile-de-France, el martes por la mañana, Olivia Roth-Delgado, coordinadora del peritaje, subraya que no son las redes sociales las que están en cuestión en este dictamen, sino las “mecanismos de captura de atención”. Por lo tanto, ANSES recomienda“actuar en la fuente” para que sólo accedan menores de edad “redes sociales diseñadas y configuradas para proteger su salud”. Esto implica que las plataformas modifican los algoritmos de personalización de contenidos, las técnicas de interfaz persuasiva y la configuración predeterminada, subraya la agencia, cuyo trabajo informa las decisiones públicas.





• Fortalecer los controles sobre la edad y el consentimiento de los padres.





Para Olivier Merckel, jefe de la unidad de Evaluación de Riesgos vinculados a los agentes físicos de la Anses, el desafío es crear un marco de gobernanza “enfrentar los desafíos”. Destaca que establecer “medidas regulatorias y acciones de control robustas” para proteger la salud de los menores “la responsabilidad de las plataformas”.









Estos deben desplegar “sistemas confiables para la verificación de la edad y la recopilación del consentimiento de los padres”con el fin de cumplir con la normativa europea de servicios digitales y el reglamento general de protección de datos. Este último prevé la posible inscripción a partir de los 13 años, con validación parental entre los 13 y los 15 años.





• Prohibir contenido perjudicial para la salud.





Los algoritmos de personalización de contenidos exponen a determinados menores a publicaciones que incitan al suicidio, a la automutilación o a comportamientos de riesgo (desafíos peligrosos, consumo de drogas, alcohol, tabaco, cannabis, etc.) y a ciberviolencia (insultos, rumores, exclusión, chantaje, imágenes íntimas difundidas sin consentimiento), amplificadas por el anonimato y la facilidad de difusión de amenazas.









Para la agencia, se deben prohibir los contenidos nocivos para la salud (violentos, pornográficos, de odio, acoso, conductas de riesgo, apuestas, dietas extremas). Y hay urgencia, mientras que la inteligencia artificial aumenta el peligro: “Pérdida del pensamiento crítico, generación de estereotipos o contenidos peligrosos…”.





• Medidas educativas





Olivia Roth-Delgado también explica que este empoderamiento de las plataformas debe ir acompañado de “medidas educativas”. “Y los propios adolescentes deben implicarse desde el principio” en el desarrollo de estas medidas, declaró a Ici.





• La prohibición de redes no estudiadas





Como recomendó en septiembre de 2025 la comisión de investigación sobre los efectos psicológicos de TikTok en los menores, la prohibición de las redes sociales para los menores de 15 años es actualmente objeto de dos leyes: una iniciada por el presidente Emmanuel Macron, la otra por el grupo Renacimiento de Gabriel Attal y otras en el Senado. Olivia Roth-Delgado precisa en Aquí que Anses no ha estudiado la opción de la prohibición.



