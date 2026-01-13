“el pueblo iraní tiene derecho a la protesta pacífica, a la libertad de expresión y a la dignidad humana”





El domingo 28 de diciembre de 2025, una nueva ola de protestas populares, centradas en huelgas y levantamientos de comerciantes en el Gran Bazar de Teherán, se extendió rápidamente a muchas ciudades, incluidas Mashhad, Kermanshah, Hamadan, Kerman, Karaj, Malard, Zanjan, Ahvaz y Derghan en la isla de Qeshm. Estas manifestaciones, que comenzaron con demandas profesionales y económicas, se transformaron muy rápidamente en mítines y manifestaciones callejeras de naturaleza abiertamente política.





Según los informes, amplias zonas del centro de Teherán fueron escenario de una presencia masiva de manifestantes y enfrentamientos con unidades policiales y antidisturbios. Se informó del uso masivo de gases lacrimógenos, porras y disparos de advertencia contra multitudes desarmadas. Sin embargo, en varias ocasiones, los jóvenes manifestantes, con su resistencia y determinación, obligaron a las fuerzas de represión a retirarse.









El lunes 29 de diciembre, la extensión simultánea de huelgas y protestas en varias ciudades del país reveló el carácter nacional de este levantamiento y la profundidad del descontento social. Las consignas coreadas contra el guía supremo, contra el Presidente de la República y los llamamientos al derrocamiento del régimen muestran que estas protestas han ido más allá de las simples dificultades de subsistencia para conllevar una crítica directa a la estructura política y al modo de gobierno en Irán. Las reacciones de los medios oficiales y de las fuentes de seguridad del régimen, que mencionan “la organización de protestas”, “El riesgo de politización de las demandas económicas” y el papel de la oposición democrática de los muyahidines del pueblo reflejan la profunda preocupación de quienes están en el poder por la continuación y extensión de esta situación.





Madame Maryam Rajavi, presidenta electa del Consejo Nacional de Resistencia de Irán (CNRI), comentando los lemas de estas protestas, dijo: “La caída acelerada de la moneda nacional, la inflación galopante, la recesión y la discriminación sin precedentes, así como la corrupción sistémica del régimen, han agotado a la gran mayoría del pueblo iraní. » Añadió que los manifestantes, a través de sus consignas, “han señalado la raíz del problema, es decir, el sistema de Velayat-e faqih (supremacía del líder supremo)y sobre la solución, es decir, la resistencia y el levantamiento. »









El Comité Parlamentario para un Irán Democrático (CPID) sigue los acontecimientos actuales con profunda preocupación y reafirma el derecho del pueblo iraní a la protesta pacífica, la libertad de expresión y la dignidad humana. La violenta represión de los ciudadanos que protestan constituye una violación flagrante de los compromisos internacionales de derechos humanos de la República Islámica y exige una respuesta responsable por parte de las instituciones parlamentarias e internacionales.









Cristina Arrighi, diputado por Alto Garona, presidente del Comité Parlamentario por un Irán Democrático (CPID)





André Chassaigne, ex diputado por Puy-de-Dôme, presidente honorario del CPID





Philippe Gosselindiputado por la Mancha, vicepresidente del CPID





Hervé Saulignac, diputado por Ardèche, vicepresidente del CPID





Vicente Louault, senador de Indre-et-Loire, vicepresidente del CPID