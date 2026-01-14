citación a la embajada de Teherán, manifestaciones en Irán y juicio a Mahdieh Esfandiari… Lo que sabemos





Las manifestaciones contra el régimen de los mulás continúan en Irán, donde los franceses Cécile Kohler y Jacques Paris siguen bajo arresto domiciliario en la embajada de Francia en Teherán. Una citación en un contexto de altísimas tensiones cuando se abre el martes 13 de enero el juicio por apología del terrorismo contra el iraní Mahdieh Esfandiari. Este ciudadano es una posible moneda de cambio con Teherán contra los dos franceses.









• Cécile Kohler y Jacques Paris “lo están haciendo bien”





Los dos franceses, liberados el 4 de noviembre de 2025, se encuentran atrapados en la embajada de Francia en Teherán. Ellos “están bien” indicó, el martes, su séquito, que “sigue la situación hora a hora”. “Siguen bajo arresto domiciliario en la embajada. Están con personal esencial”. (de la embajada) quienes siguen estando muy atentos a ellos”declaró Noémie Kohler, hermana de Cécile Kohler. “Su seguridad está aseguradasubrayó por su parte Anne-Laure Paris, la hija de Jacques Paris. Poco a poco se están recuperando de su detención, pero están ansiosos por regresar. »





• Macron quiere un retorno “rápido”





Cécile Kohler y Jacques Paris fueron detenidos tras un viaje turístico y encarcelados en Irán en mayo de 2022, antes de ser condenados a veinte y diecisiete años de prisión respectivamente, en particular por espionaje para los servicios de inteligencia franceses e israelíes. Siempre han mantenido su inocencia y finalmente fueron liberados, “condicionalmente”, el 4 de noviembre de 2025. Sin embargo, tienen prohibido salir del país. La alsaciana de 41 años y su compañero de 72, considerados “rehenes de Estado” por París, habrán pasado 1.277 días detenidos, o casi tres años y medio.









En el momento de esta libertad condicional, Emmanuel Macron hablaba de una “primer paso”al tiempo que indicó que el diálogo estaba en marcha para “permitir su regreso a Francia lo antes posible”.





• El juicio de Mahdieh Esfandiari, posible moneda de cambio





El martes se abre una nueva etapa a favor de su liberación. Durante cuatro días, los jueces del Tribunal Penal de París deberán pronunciarse sobre la suerte del iraní Mahdieh Esfandiari, acusado de apología del terrorismo.





El caso debe ser examinado de cerca hasta el punto de que las autoridades iraníes han sugerido que desean intercambiar a la pareja francesa por el ciudadano iraní, detenido en Francia en febrero de 2025. Mahdieh Esfandiari obtuvo a finales de octubre de 2025, después de ocho meses de prisión preventiva, su liberación bajo control judicial, con prohibición de salir del territorio francés.









Tiene 39 años y está siendo juzgada junto con otras cuatro personas, entre ellas el ensayista de extrema derecha Alain Soral, condenado varias veces y objeto de una orden de detención. Aparece por apología de un acto de terrorismo cometido en línea, provocación directa en línea a un acto de terrorismo (delitos sancionados con siete años de prisión y multa de 100.000 euros), insulto público en línea por origen, etnia, nación, raza o religión y asociación para delinquir.





“Estoy aquí hoy porque finalmente voy a poder hablar sobre los hechos, porque ha habido muchas historias erróneas sobre mí en los medios y muchas mentiras”declaró el acusado a la prensa justo antes de la audiencia. A su lado, M.mi Nabil Boudi, uno de sus abogados, indicó que estaba esperando “estar completamente limpio”.





• Un intercambio muy incierto





METROmi Nabil Boudi indicó que “Parece prematuro en esta etapa discutir un intercambio mientras exista incertidumbre sobre el aspecto legal”. Lo que también sugirió el jefe de la diplomacia iraní, Abbas Araghchi, a France 24 en noviembre de 2025: “Este intercambio entre nosotros y Francia fue negociado. Hubo un acuerdo y, de hecho, estamos esperando que se lleve a cabo todo el procedimiento legal y judicial en ambos países. » La misma historia de la diplomacia francesa que indicó : “Está en marcha un procedimiento judicial sobre el cual no nos corresponde comentar. »







