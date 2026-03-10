“El fin de mes se ha vuelto más preocupante que el fin del mundo”





“Aun así derribó el árbol de Navidad…” Sandrine todavía tiene este episodio en mente. Con gafas de Chanel en la nariz, esta agente inmobiliaria de 45 años toma el sol al pie de la torre Pey-Berland, un lugar emblemático de Burdeos. La polémica puede remontarse al invierno de 2020, pero sigue envenenando el mandato de Pierre Hurmic, diez días antes de la primera vuelta de las elecciones municipales. Apenas elegido, el alcalde decidió no instalar un árbol de Navidad frente al ayuntamiento, ofendiendo a los defensores de la tradición en este bastión controlado durante mucho tiempo por la derecha y ofreciendo a sus adversarios un ángulo de ataque que fue inmediatamente aprovechado. El hecho de que desde entonces haya expresado su arrepentimiento y haya hecho instalar cada diciembre una escultura en forma de abeto no ha puesto fin completamente a la polémica: como repite la oposición, esta decisión le “costó” al concejal.





Pero sean cuales sean las controversias y el posible reflujo de la onda ecológica en toda Francia, el hombre que fue durante mucho tiempo adversario de Alain Juppé parece tranquilo. Pierre Hurmic no puede ignorarlo: está considerado uno de los alcaldes ambientalistas salientes más exitosos de la ola verde de 2020…