4 de julio, ¿fiesta nacional o fiesta tricolor? Boleta de calificaciones de la Copa Mundial de Trump

Era el último de los “pulgarcitos” de la competición, esos que tanto queremos apoyar, pero la aventura se acabó para Cabo Verde: el país más pequeño en escapar de una fase de grupos en la historia del Mundial resistió a los campeones del mundo argentinos hasta el final de la prórroga, pero acabó perdiendo anoche por 3-2. Ahora llega el turno de los octavos de final, que comienza esta tarde con el partido Marruecos-Canadá (19:00 horas) seguido del Francia-Paraguay (23:00 horas), que traerá recuerdos a quienes siguieron la epopeya de 1998. Y si queréis un dato que no sirva, sepáis que de las siete veces que los Bleus han llegado a los octavos de final desde 1986, han llegado a la final cuatro veces.

Además de la ausencia del segundo capitán de los blues, Aurélien Tchouaméni, que fue baja tras una lesión en el entrenamiento, uno de los factores claves en el partido de esta noche será sin duda el calor, ya que una ola de calor azota la costa este de Estados Unidos en esta fiesta nacional (y no cualquier fiesta nacional). Un poco de historia para la carretera: el juego se desarrolla en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, a pocos kilómetros del Independence Hall donde se firmó la Declaración de Independencia de Estados Unidos el 4 de julio de 1776.

Todavía no hemos visto a Donald Trump en un estadio desde el inicio del Mundial. El presidente estadounidense, que celebra hoy el 250º aniversario de la independencia estadounidense con un espectáculo megalómano previsto para la próxima noche, desprecia el concurso organizado en gran parte en Estados Unidos, a pesar de la inmensa visibilidad mediática del evento. Y no estará presente el lunes en Seattle para los octavos de final de Estados Unidos contra Bélgica, según el “Seattle Times”, cuando terminarán las festividades del aniversario, al igual que el vicepresidente JD Vance. ¿Será porque teme estar en el estadio si el equipo de Estados Unidos pierde, porque teme que le silben en esta costa oeste donde no es muy popular, o porque el equipo de Estados Unidos, formado principalmente por hijos de inmigrantes, no refleja suficientemente su fantasía de Estados Unidos? En cualquier caso, se trata en gran medida del tema de una “identidad amenazada” por “radicales”del “extremistas” y “comunistas”, que habló el viernes al pie del Monte Rushmore, dispuesto a defender su visión muy personal y muy parcial de la historia de Estados Unidos.

Cada día tiene su salida racista y esta vez es José Luis Chilavert quien lo firma. El portero paraguayo es recordado como el muro que agotó a la selección de Francia durante el Mundial de 1998 en octavos de final, antes de que Laurent Blanc entregara a los Blues un gol de oro en la prórroga. Desde su retirada del deporte, el ex portero del Estrasburgo, de 60 años, se ha acercado a la ultraderecha sudamericana y ha aumentado su número de salidas polémicas. Y particularmente racista, como este mensaje publicado en la página de Elon Musk. “En 1998 nos enfrentamos a Francia y ahora Paraguay se enfrentará a una selección de África”. El mismo tipo de argumento racista que encontramos entre los influencers de extrema derecha franceses, como Thaïs d’Escufon, que espera que este equipo francés pierda y desea “un vuelo chárter a África”como señala “Liberación”.

Como recordó el sociólogo deportivo Seghir Lazri en su columna en “New Obs”, la extrema derecha francesa ha intentado a menudo capitalizar políticamente el deporte, siendo la selección francesa de fútbol uno de sus objetivos favoritos. ¿Una fuente adicional de motivación para el mejor ataque de la competición (13 goles) contra el muy defensivo equipo paraguayo?

Las Américas vigentes en casa. Ahora conocemos el programa de los octavos de final (ver más abajo). Como en esta fase comenzaron los partidos eliminatorios hasta ahora, antes de pasar a 48 equipos este año, podemos hacer algunas comparaciones sobre las fuerzas presentes y, en particular, sobre la evolución de los grandes equilibrios mundiales del fútbol.

Con 7 equipos clasificados, Europa es la zona continental más representada pero es una farsa: tenía la mayor cantidad de equipos al principio. De hecho, con el 43,7% de los países que han llegado a esta fase de la competición, se trata del peor ratio de la historia (al menos desde 1986 y la introducción de los octavos de final). En 2022, en Qatar, era del 61%.

Es Sudamérica la que presenta las mejores estadísticas, con 4 clasificados de 6 presentes en la salida, incluido Brasil, que alcanza este nivel de forma ininterrumpida desde 1986, un récord. Esto hace un total de siete países americanos, sumando los países de la zona central y norte (conocida como zona Concacaf), lo que sitúa a 3 clasificados de 6. Estos son los tres países organizadores: Estados Unidos, Canadá y México, prueba de que el efecto “Mundial en casa” todavía puede funcionar (este no era el caso de Qatar hace cuatro años).

Los países de la zona africana, por el contrario, sufrieron un revés: 9 equipos de los 10 inscritos habían alcanzado el puesto 16, mientras que sólo dos (Marruecos y Egipto) están en el octavo. En cuanto a las zonas de Asia y Oceanía, ya no tienen representantes en la competición tras la eliminación de Australia.

◗ Los octavos de final (hora francesa):

Sábado 4 de julio: Canadá-Marruecos (19 h); Paraguay-Francia (23.00 horas)

Domingo 5 de julio: Brasil-Noruega (22 horas); México-Inglaterra (2 horas, domingo noche a lunes)

Lunes 6 de julio: Portugal-España (21.00 horas); Estados Unidos-Bélgica (2 horas por la noche de lunes a martes)

Martes 7 de julio: Argentina-Egipto (18 hs); Suiza-Colombia (22.00 horas)