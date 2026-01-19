el resumen del primer mes de reuniones marcadas por incidentes

Video

Las audiciones se reanudan con nuevas reglas tras su suspensión a finales de diciembre. De nuevo en modo zapping durante las primeras cuatro semanas de reuniones plagadas de incidentes.





La comisión de investigación sobre la neutralidad, el funcionamiento y la financiación de la radiodifusión pública ha escuchado ya a 39 personas, casi treinta horas de retransmisión y numerosas incidencias. Mientras se reanuda el trabajo después de una suspensión y se han establecido nuevas reglas destinadas a calmar los debates, “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” le ofrece un resumen de lo que no debe perderse durante el primer mes de reuniones. Para verlo en nuestro vídeo en la parte superior del artículo.





El 23 de diciembre, el presidente de la comisión, el diputado de Horizontes Jérémie Patrier-Leitus, anunció que había suspendido el envío de invitaciones a las audiencias. En cuestión: la multiplicación, en el transcurso de cuatro semanas de reuniones, de incidentes, que van desde tensos intercambios hasta el corte del micrófono.









Una reunión de los miembros de la oficina el 6 de enero permitió, al menos sobre el papel, establecer un nuevo marco para restablecer la calma durante las sesiones. El presidente de la comisión enumeró “cuatro reglas”: “1) No hay comunicación en tiempo real en las redes sociales durante las audiciones. (…) 2) Compromiso de discreción (…) en los medios (…) 3) Prohibido el travestismo (…) comentarios de los entrevistados. 4) Comunicación a la oficina del comité de todos los documentos que el relator discute/menciona durante las audiencias.. »





“Llamar al orden”





La comisión fue creada tras la difusión, por la revista de extrema derecha “l’Incorrect”, de un vídeo de los periodistas Thomas Legrand y Patrick Cohen. Las imágenes, grabadas sin su conocimiento mientras tomaban un café con directivos del Partido Socialista, alimentaron acusaciones de parcialidad a favor de la izquierda en la radiodifusión pública.









Las primeras cuatro semanas de audiencias sacaron a relucir una nueva figura en el panorama político: el ponente Charles Alloncle, elegido por la UDR (partido aliado de la RN). Con su comportamiento austero y su aspecto cuidado, este treintañero rubio ya ha puesto en la parrilla no sólo a Thomas Legrand y Patrick Cohen, sino también al presidente del regulador Arcom y a los directores de France Télévisions y Radio France.





A mediados de diciembre, el Presidente de la Asamblea, Yaël Braun-Pivet, había “llamado al orden” el diputado, temiendo que la comisión fuera utilizada “con fines políticos”. El interesado vio entonces un “intento de desestabilización”. Además, la presidenta de Radio-France Sibyle Veil deploró, en una carta dirigida a los miembros de la comisión, la “distorsiones públicas” de sus observaciones realizadas durante la audiencia, dirigidas a las publicaciones sobre X de su ponente.





Por su parte, Patrick Cohen envió una carta a los miembros del comité en la que lamenta que un “un cierto número de (su) declaraciones » tener “Ha sido disfrazado, distorsionado o comentado de manera maliciosa” por Charles Alloncle.









En esta carta, Patrick Cohen también señala publicaciones del relator en la red social los Incorregibles.





“Lamento profundamente haber tenido que defender mi imparcialidad y mi rigor ante acusaciones tan carentes de ellos”concluyó Patrick Cohen en su carta, publicando “una duda sobre la utilidad de (su) la audiencia y la sinceridad del enfoque adoptado”.





¿Serán suficientes las nuevas reglas de funcionamiento para realizar reuniones más pacíficas de esta comisión, creada a pedido de la UDR, partido aliado de la RN que aboga por la privatización del servicio público audiovisual? Responda con esta reanudación de las audiencias que podrían durar unos buenos dos meses.