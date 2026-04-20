El portal ANTS objeto de un ataque informático: lo que sabemos

El portal ANTS objeto de un ataque informático: lo que sabemos

Un nuevo ciberataque masivo. La Agencia Nacional de Títulos Seguros (ANTS), que se ocupa de las solicitudes de documentos de identidad, ha “ detectó un incidente de seguridad » el miércoles 15 de abril que podrían involucrar datos de particulares y profesionales, indicó el Ministerio del Interior este lunes 20 de abril. Esto es lo que sabemos.

Sujeto a las investigaciones en curso, con respecto a las cuentas individuales, los datos personales en cuestión serían datos de identificación: identificador de conexión, título, apellido, nombres, dirección de correo electrónico, fecha de nacimiento, identificador único de cuenta; y en su caso, otros datos que no estén sistemáticamente presentes en las cuentas: dirección postal, lugar de nacimiento, número de teléfono “, detalló el Ministerio del Interior en un comunicado de prensa, argumentando que “los usuarios afectados son actualmente objeto de información personalizada”.

La divulgación de datos no se refiere a los datos adicionales transmitidos como parte de la realización de los distintos procedimientos, como los archivos adjuntos. Estos datos personales no permiten el acceso ilegítimo a la cuenta del portal », dice la plaza Beauvau.

Fundada en 2007, ANTS, que se convirtió en France Titles – ANTS en 2024, se encarga de acompañar a los usuarios en sus solicitudes de títulos reglamentarios y de expedir estos diversos documentos, empezando por los pasaportes electrónicos y biométricos, el documento nacional de identidad, el permiso de residencia e incluso el permiso de conducir.

Los servicios competentes llevaron a cabo investigaciones técnicas y se tomaron todas las medidas necesarias. » para determinar con precisión el origen del incidente y su alcance, afirma el comunicado de prensa. Por parte del usuario, no es necesario realizar ninguna acción y se contacta directamente con los usuarios interesados ​​por correo electrónico.

France Titles, sin embargo, pide en su comunicado de prensa estar atentos a posibles llamadas o correos electrónicos no deseados. Y especifica “ nunca compartas tu información personal » así como criar “ cualquier actividad inusual en su cuenta » a través de un formulario.

Se han puesto en marcha medidas de refuerzo de la seguridad para garantizar la continuidad de los servicios del portal y la protección de datos, asegura además Interior.

Javier Morales

Javier Morales

Me llamo Javier Morales, y soy redactor en TV BUS Canal de comunicación urbana desde 2018. Apasionado por el periodismo de investigación, me esfuerzo por sacar a la luz las historias que merecen ser escuchadas y que tienen el poder de provocar un cambio positivo. Originario de Sevilla, creo firmemente en la responsabilidad social de los medios y trabajo cada día para informar a nuestra comunidad con integridad y precisión.

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