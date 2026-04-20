El portal ANTS objeto de un ataque informático: lo que sabemos

Un nuevo ciberataque masivo. La Agencia Nacional de Títulos Seguros (ANTS), que se ocupa de las solicitudes de documentos de identidad, ha “ detectó un incidente de seguridad » el miércoles 15 de abril que podrían involucrar datos de particulares y profesionales, indicó el Ministerio del Interior este lunes 20 de abril. Esto es lo que sabemos.

“ Sujeto a las investigaciones en curso, con respecto a las cuentas individuales, los datos personales en cuestión serían datos de identificación: identificador de conexión, título, apellido, nombres, dirección de correo electrónico, fecha de nacimiento, identificador único de cuenta; y en su caso, otros datos que no estén sistemáticamente presentes en las cuentas: dirección postal, lugar de nacimiento, número de teléfono “, detalló el Ministerio del Interior en un comunicado de prensa, argumentando que “los usuarios afectados son actualmente objeto de información personalizada”.

“ La divulgación de datos no se refiere a los datos adicionales transmitidos como parte de la realización de los distintos procedimientos, como los archivos adjuntos. Estos datos personales no permiten el acceso ilegítimo a la cuenta del portal », dice la plaza Beauvau.

Fundada en 2007, ANTS, que se convirtió en France Titles – ANTS en 2024, se encarga de acompañar a los usuarios en sus solicitudes de títulos reglamentarios y de expedir estos diversos documentos, empezando por los pasaportes electrónicos y biométricos, el documento nacional de identidad, el permiso de residencia e incluso el permiso de conducir.

“ Los servicios competentes llevaron a cabo investigaciones técnicas y se tomaron todas las medidas necesarias. » para determinar con precisión el origen del incidente y su alcance, afirma el comunicado de prensa. Por parte del usuario, no es necesario realizar ninguna acción y se contacta directamente con los usuarios interesados ​​por correo electrónico.

France Titles, sin embargo, pide en su comunicado de prensa estar atentos a posibles llamadas o correos electrónicos no deseados. Y especifica “ nunca compartas tu información personal » así como criar “ cualquier actividad inusual en su cuenta » a través de un formulario.

Se han puesto en marcha medidas de refuerzo de la seguridad para garantizar la continuidad de los servicios del portal y la protección de datos, asegura además Interior.