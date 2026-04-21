la gota que – finalmente – colmaría el vaso

A pesar de las múltiples violaciones del derecho internacional, los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad cometidos por Israel, la Unión Europea y la mayoría de sus estados miembros se han negado hasta ahora a sacar consecuencias. Al instituir la pena de muerte para los palestinos, Benjamín Netanyahu y su mayoría no dejan opción a la Unión Europea: debe suspender inmediatamente el acuerdo de asociación con Israel y sancionar a los dirigentes israelíes.

La ley adoptada, presentada por el partido de extrema derecha del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, amplía enormemente el ámbito de aplicación de la pena de muerte tanto en los tribunales militares como en los civiles. La legislación israelí ya lo preveía en casos de genocidio y espionaje en tiempo de guerra, pero Israel no ha llevado a cabo ninguna ejecución ni ha pronunciado ninguna sentencia de muerte desde la ejecución en la horca de Adolf Eichmann, el logístico de la “solución final”, en 1962. Esta nueva legislación no sólo supone un gran retroceso a este nivel, sino que también lo hace según criterios de facto étnico.

A partir de ahora, en Cisjordania, la ley impone por defecto la pena de muerte a todas las personas condenadas por homicidios intencionales, calificados como actos de terrorismo por la ley israelí. Sólo autoriza la cadena perpetua -y sólo ella- en los casos “circunstancias especiales” que no están especificados por la ley. Las sentencias no pueden ser apeladas, conmutadas ni indultadas. Deberán ejecutarse en el plazo de noventa días. El margen de apreciación de los jueces se reduce así a cero. Y los derechos de defensa, ya muy limitados ante la justicia militar, resultan de hecho casi inexistentes.

Esta ley no se limita a los territorios ocupados. En el territorio de Israel y en Jerusalén Oriental, los tribunales civiles también deben imponer la pena de muerte o cadena perpetua por homicidios intencionales, si se cometen con el objetivo de “negar la existencia del Estado de Israel”. Aunque la ley no hace referencia explícita al origen étnico, de hecho está claramente diseñada para atacar exclusivamente a los palestinos. Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Asociación por los Derechos Civiles en Israel (ACRI) lo calificaron de discriminatorio por diseño. Los colonos israelíes en Cisjordania también están formalmente excluidos de su ámbito de aplicación.

Esta dualidad jurídica completa la política de apartheid seguida por Israel, que ya fue reconocida como tal por la Corte Internacional de Justicia el 19 de julio de 2024, como recuerda la ACRI. Esta organización solicitó a la Corte Suprema de Israel que revocara esta ley, argumentando que viola el derecho a la vida y crea un sistema de justicia de dos niveles.

Israel pretende así unirse a los 55 países retrógrados que todavía aplican regularmente la pena de muerte, junto con Irán, China, Corea del Norte, Arabia Saudita y Estados Unidos. De hecho, los sucesivos gobiernos israelíes habían estado llevando a cabo ejecuciones extrajudiciales de sus oponentes durante muchos años y permitieron periódicamente que los colonos y las fuerzas de seguridad asesinaran a palestinos en los territorios ocupados con impunidad, además de tomar sus tierras y destruir sus propiedades. Por no hablar de los numerosos detenidos que mueren en las cárceles israelíes debido a los malos tratos y torturas que allí sufren.

Sin embargo, esta formalización de la pena de muerte y el carácter discriminatorio del régimen jurídico israelí cambian la situación. La propia sociedad israelí parece estar dando un paso decisivo: esta ley goza de un amplio apoyo entre la población y ya se está consolidando como tema central de la próxima campaña legislativa. Por parte europea, si todavía había pretextos para no actuar, este texto los barre: el apoyo a Israel, justificado durante mucho tiempo en nombre del carácter “democrático” de este Estado en el corazón de un Oriente Medio autocrático, ya no se sostiene. En términos de violaciones de derechos humanos, Israel pronto tendrá poco que envidiar a los regímenes autoritarios de la región, ya sea el Egipto de Abdel Fattah al-Sissi o Arabia Saudita liderada por Mohammed bin Salman.

Sobre este tema fundamental de la pena de muerte, la posición de la Unión Europea es inequívoca: “La UE reafirma su firme e inequívoca oposición al uso de la pena de muerte, en todo momento y en todas las circunstancias. La pena capital viola el derecho inalienable a la vida y es incompatible con la dignidad humana… La abolición de la pena de muerte es un logro importante en Europa, ya que todos los Estados miembros de la UE y el Consejo de Europa la han abolido… La prohibición absoluta de la pena de muerte en todas las circunstancias está consagrada en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. »

A pesar de todos los mensajes de los funcionarios europeos, Israel claramente ha decidido ayudar a Europa al adoptar esta ley. Genocidio en Gaza, limpieza étnica en toda Palestina, intensificación de la colonización, bombardeos masivos en Beirut, ocupación del sur del Líbano, ataques contra las fuerzas de paz, anexión de Cisjordania… El gobierno de Benjamín Netanyahu demuestra cada día que Israel no tiene intención de respetar el derecho internacional y los derechos humanos fundamentales, tal como establece el artículo 2 del acuerdo de asociación con la Unión Europea.

Un informe oficial de la UE, encargado por la Alta Representante Kaja Kallas, ya había concluido en junio pasado que Israel había violado las obligaciones especificadas en este acuerdo. La adopción de esta ley –un punto de inflexión en la política israelí– debería obligar a la Unión a suspender finalmente este acuerdo. Después de esta votación de la Knesset, su continuación sería ciertamente incomprensible. Ni siquiera se trata de una sanción sino de la simple aplicación de los términos del acuerdo.

Durante demasiado tiempo, el Ejecutivo europeo se ha escudado en el argumento de que esta suspensión no obtendría el apoyo de una mayoría cualificada de los Estados miembros. Pero ante esta ley segregacionista, incluso Alemania e Italia –dos Estados clave para alcanzar este umbral en el Consejo– finalmente han roto su silencio. Por tanto, es hora de que la Comisión Europea someta a votación la suspensión del acuerdo y de que Francia una a los Estados miembros en torno a este objetivo.

También deben adoptarse sanciones contra los ministros y dirigentes israelíes que aumentan las violaciones del derecho internacional y las declaraciones genocidas. Europa debe –finalmente– decidir alinear sus acciones con sus valores.