El PKK anuncia la retirada de sus fuerzas de Türkiye

Publicado el 26 de octubre de 2025 a las 12:15,

actualizado el 26 de octubre de 2025 a las 5:52 p.m. Lectura: 1 min.







El Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) anunció este domingo 26 de octubre que retiraba todas sus fuerzas de Türkiye al norte de Irak, presionando también a Ankara para que tomara “sin demora” medidas legales para salvar el proceso de paz iniciado hace un año. Turquía acogió con satisfacción este anuncio, viendo en él “resultados concretos” esfuerzos para poner fin a un conflicto de cuatro décadas.









Tras conversaciones indirectas iniciadas en octubre de 2024, el PKK, considerado terrorista por Ankara, anunció su disolución en mayo, respondiendo a un llamamiento en este sentido de su líder histórico Abdullah Öcalan.





Según el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, esta violencia dejó 50.000 muertos, entre ellos 2.000 soldados.





Medidas jurídicas para el proceso de paz





El PKK dice ahora que quiere defender los derechos de la minoría kurda en Türkiye por medios democráticos, como pidió Abdullah Öcalan durante su “llamado a la paz” en febrero. Posteriormente, en agosto, una comisión parlamentaria turca encargada de preparar un marco jurídico para el proceso de paz inició sus trabajos que, entre otras cosas, decidirán, por ejemplo, la suerte de Abdullah Öcalan, encarcelado desde 1999 en la isla prisión de Imrali, frente a la costa de Estambul, y las posibles garantías de seguridad para sus combatientes.





Durante su ceremonia de este domingo, el PKK pidió a Turquía que tome las medidas legales necesarias para continuar el proceso de paz y permitir la integración de sus activistas en la vida política. “Las medidas jurídicas y políticas que desea el proceso” y las leyes “Deben implementarse sin demora los elementos necesarios para la participación en la vida política democrática”subrayó el PKK en su comunicado.





Décadas de guerra de guerrillas





Abdullah Öcalan, cuya liberación es el centro de las exigencias del PKK en este proceso con Ankara, fue autorizado en septiembre, por primera vez en seis años, a reunirse con sus abogados.





Los analistas dicen que el PKK está debilitado por décadas de guerra de guerrillas y que la población kurda, que representa aproximadamente el 20 por ciento de la población del país de 86 millones, agotada por un largo conflicto, que ha favorecido estas conversaciones de paz indirectas. El partido prokurdo DEM, tercera fuerza en el Parlamento turco, desempeñó un papel clave en este proceso, en particular sirviendo de intermediario entre Ankara y el PKK.