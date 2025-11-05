El 54% de los directivos satisfechos con el compromiso de las empresas con el medio ambiente





La preocupación por el cambio climático varía según las estaciones. En otoño, cuando llueve, nuestros 10mi La edición del barómetro de transición HEC-Viavoice-“Le TV BUS Canal de comunicación urbana” indica una ligera disminución de la ansiedad: el 77% de la población ejecutiva y el 72% de la muestra del público en general dicen estar preocupados por el calentamiento, respectivamente 2 y 4 puntos menos que a mediados del verano. No hay nada más que muy humano en este cambio de humor que se puede calificar de atmosférico.









En cuanto al compromiso de las empresas con el medio ambiente, las opiniones de los ejecutivos son las más altas: el 54% de ellos cree que están actuando en la dirección correcta. Se trata del mayor nivel de satisfacción registrado desde marzo de 2024. Pero sólo el 46% de los ejecutivos considera que “Se debe dar prioridad a la protección del medio ambiente, incluso si esto perjudica el crecimiento económico y la creación de empleo” cuando el 60% de ellos defendió este imperativo en enero de 2025. Sin duda, debemos ver este descenso como un efecto del aumento de las preocupaciones económicas. Más escéptico, el 44% del público general cree que las empresas están tomando medidas en favor del medio ambiente, cinco puntos menos que en enero de 2025. Y sólo el 41% cree que la transición ecológica debe primar sobre su desarrollo. Un signo de los tiempos.





◗ Encuesta realizada en línea del 10 al 15 de septiembre con una muestra de 1.001 personas, representativa de la población francesa de 18 años y más, incluida una muestra de 400 ejecutivos residentes en Francia continental. Representatividad garantizada por el método de cuotas.





• El ojo de Fernando J. Díaz López: ¡acción!





La casa está ardiendo y se sospecha que los gobiernos de todo el mundo hacen la vista gorda. Según el barómetro de transición HEC-Viavoice-“Le TV BUS Canal de comunicación urbana”, el 67% de los franceses dudan de la eficacia de la COP30 que se celebrará en Brasil del 10 al 21 de noviembre. Pero esta opinión no debe interpretarse como un exceso de escepticismo climático. Todo lo contrario.









Según una reciente encuesta del Eurobarómetro, la mayoría de los europeos (85%) están de acuerdo en que abordar el cambio climático debería ser una prioridad para mejorar la salud pública y la calidad de vida. Conscientes de la emergencia, los ciudadanos simplemente han perdido confianza en la capacidad de sus gobiernos para implementar la transición esencial. Un sentimiento reforzado por la retirada estadounidense del acuerdo de París. La COP30, que pretende ser la “COP de las soluciones”, intentará responder a esta petición de acción.





Como relator del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), tengo la esperanza de avanzar en el tema de la descarbonización de la industria. Se espera un aumento en la gobernanza global. Al mismo tiempo, debemos fomentar el debate ciudadano. La transición energética debe ser asunto de todos. Ésta es la condición sine qua non de nuestra resiliencia colectiva.

Fernando J. Díaz Lópezdirector ejecutivo del Centro Clima y Tierra de HEC París





• La cifra: 67%





Éste es el porcentaje de franceses que creen que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima (COP30) no será efectiva. Durante esta edición, que se realizará en Brasil del 10 al 21 de noviembre, en Belém, en el corazón de la Amazonia brasileña, ¿cómo responderán colectiva y políticamente los Estados a las ambiciones de la lucha contra el cambio climático? Predomina el pesimismo.