El Parlamento argelino adopta por unanimidad una ley que penaliza la colonización francesa

Publicado el 24 de diciembre de 2025 a las 16:47,

actualizado el 24 de diciembre de 2025 a las 4:48 p.m. Lectura: 2 min.







El Parlamento argelino adoptó por unanimidad el miércoles 24 de diciembre una ley que criminaliza la colonización francesa (1830-1962) y exige a Francia “una disculpa oficial”un gesto con un fuerte significado simbólico que podría exacerbar las tensiones entre dos países que ya están en crisis.





De pie en el hemiciclo, los diputados, con pañuelos con los colores de la bandera argelina al cuello, aplaudieron la aprobación del texto que obliga al Estado francés a soportar “la responsabilidad jurídica por su pasado colonial en Argelia y las tragedias que provocó”. “¡Viva Argelia! »corearon bajo los aullidos.





El presidente de la Asamblea Popular Nacional, Brahim Boughali, saludó la aprobación de la legislación “por unanimidad” regalos.









La nueva ley enumera los “crímenes de la colonización francesa”considerado imprescriptible: “pruebas nucleares”, “ejecuciones extrajudiciales”, “práctica de tortura física y psicológica” a gran escala y “saqueo sistemático de la riqueza”.





Afirma que“una indemnización completa y justa por todos los daños materiales y morales causados ​​por la colonización francesa es un derecho inalienable del Estado y del pueblo argelinos”.





“Esta ley no tiene alcance internacional”





A pesar de la innegable dimensión simbólica de la ley, su impacto real en las reclamaciones de reparación podría ser limitado.













Preguntado la semana pasada sobre esta votación, el portavoz del Ministerio francés de Asuntos Exteriores, Pascal Confavreux, indicó que no haría comentarios. “sobre los debates políticos que tienen lugar en países extranjeros”.





Este fin de semana durante los debates, Brahim Boughali aseguró que este enfoque “No apuntó a ningún pueblo, no buscó venganza ni despertar rencores”.





Tensiones persistentes entre los dos países





La votación se produce en un momento en que París y Argel siguen enredados en una crisis diplomática, tras el reconocimiento por parte de Francia en el verano de 2024 de un plan de autonomía. “bajo soberanía marroquí” para el Sáhara Occidental.









Desde entonces, varios episodios han agravado las tensiones, como la condena y el encarcelamiento del escritor franco-argelino Boualem Sansal, finalmente indultado gracias a la intervención alemana.





La cuestión de la colonización francesa en Argelia es un tema muy delicado que sigue siendo una de las principales fuentes de tensión entre París y Argel.





La conquista de Argelia, a partir de 1830, estuvo marcada por matanzas masivas y la destrucción de sus estructuras socioeconómicas, así como por deportaciones a gran escala, según los historiadores. Numerosas revueltas fueron reprimidas antes de una sangrienta guerra de independencia (1954-1962) que dejó 1,5 millones de argelinos muertos según Argelia, 500.000 de ellos 400.000 argelinos según los historiadores franceses.





La “colaboración de los harkis”, una “alta traición”





En 2017, Emmanuel Macron, entonces candidato presidencial francés, describió la colonización de Argelia como “crimen contra la humanidad”. “Es parte de este pasado que debemos afrontar y al mismo tiempo pedir disculpas a aquellos contra quienes cometimos estas acciones”dijo.





Tras la publicación de un informe del historiador francés Benjamin Stora en enero de 2021, el presidente francés se comprometió a “actos simbólicos” intentar reconciliar a los dos países, pero esta vez excluyendo “disculpas”.





Luego provocó indignación en Argelia al cuestionar, según el periódico “Le Monde”, la existencia de una nación argelina antes de la colonización.









Según el texto, el Estado argelino trabajará para exigir a Francia que descontamine los lugares de ensayos nucleares. Entre 1960 y 1966, Francia llevó a cabo 17 pruebas en varios lugares del Sahara argelino.





El texto también describe “alta traición” allá “colaboración de los harkis”nombre dado a los auxiliares argelinos del ejército francés, y planea castigar a cualquiera que abogue o justifique la colonización.





La criminalización de la colonización francesa se ha puesto sobre la mesa varias veces desde los años 1980 en Argelia, sin éxito hasta ahora.