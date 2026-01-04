Turquía arresta a 115 presuntos miembros de Daesh bajo sospecha de planear un ataque navideño

Publicado el 25 de diciembre de 2025 a las 10:17,

actualizado el 25 de diciembre de 2025 a las 10:20 a.m. Lectura: 1 min.







El fiscal de Estambul ordenó la detención de 137 presuntos miembros de la organización Estado Islámico, 115 de los cuales fueron detenidos este jueves 25 de diciembre, sospechosos de preparar atentados durante las vacaciones de fin de año. Según el comunicado de prensa de su despacho, el fiscal dice que actuó “tras la información de que la organización terrorista EI estaba planeando ataques durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo”.





Oleadas similares de detenciones se llevan a cabo periódicamente a finales de año, antes de las tradicionales celebraciones de Año Nuevo. Turquía, que comparte una frontera de 900 kilómetros con Siria, teme infiltraciones del grupo yihadista aún activo en su vecino.









Detención del líder del EI en Damasco





En particular, ISIS fue acusado recientemente de haber atacado a estadounidenses en Palmira, matando a dos soldados y a un intérprete. Las fuerzas sirias arrestaron el miércoles por la tarde a un alto miembro del grupo Estado Islámico en la región de Damasco, junto con la coalición internacional antiyihadista encabezada por Estados Unidos, dijo un funcionario de las fuerzas de seguridad sirias.





El líder del EI en Damasco, Taha al-Zoubi, conocido como Abu Omar Tabiya, fue arrestado junto con sus hombres durante la operación, añadió. “Esto constituye un duro golpe a la organización y confirma la alta preparación de nuestros servicios de seguridad para hacer frente a cualquier amenaza a la seguridad de la provincia (de Damasco) y sus alrededores”dijo.









El ataque del 13 de diciembre fue perpetrado por un miembro de las fuerzas de seguridad sirias, lo que avergonzó al gobierno de Damasco, que intenta acercarse a Estados Unidos y recientemente se unió a la coalición internacional antiyihadista. Estados Unidos anunció la semana pasada que había respondido atacando “fortalezas” del EI, matando al menos a cinco de sus miembros según una ONG.









Amenaza terrorista renovada





Los servicios de inteligencia turcos también anunciaron esta semana el arresto, “entre Afganistán y Pakistán”de un presunto líder del grupo Estado Islámico sospechoso de preparar ataques en la región y en lugares tan lejanos como Europa. Durante su arresto, el sospechoso, Mehmet Gören, que desde entonces ha sido devuelto a Türkiye, fue acusado por la inteligencia turca, MIT, de “preparar ataques suicidas contra civiles en Afganistán, Pakistán, Turquía y Europa”.





Varios países, incluida Francia, han informado de una amenaza terrorista particularmente grave a finales de año.