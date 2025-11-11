El número de muertos por el supertifón Fung-wong sigue aumentando





Pueblos sumergidos y decenas de pueblos sin electricidad: Filipinas comienza a evaluar los daños este martes 11 de noviembre tras el paso del “súper tifón” Fung-wong que dejó al menos 18 muertos y desplazó a más de un millón de personas en el archipiélago, antes de dirigirse hacia Taiwán.









Fung-wong tocó tierra en la costa este del país el domingo por la noche, cubriendo casi todo el territorio, pocos días después de que el tifón Kalmaegi arrasara las islas centrales de Filipinas, matando al menos a 224 personas. “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” hace balance.





• Un balance pesado





Según un alto funcionario de Defensa Civil, Rafaelito Alejandro, un niño de 10 años murió en uno de los deslizamientos de tierra en Nueva Vizcaya. El niño es una de las 18 muertes registradas en un nuevo informe publicado este martes 11 de noviembre.





La víspera, las autoridades confirmaron la muerte de gemelos de cinco años en la provincia de Nueva Vizcaya, al norte de Manila, y de un anciano en la montañosa provincia norteña de Luzón, muerto en deslizamientos de tierra. Los niños fueron asesinados durante la noche mientras la familia dormía en su casa, según el funcionario de protección civil Alvin Ayson.













• 1,4 millones de personas evacuadas

















Casi 5.000 personas serán evacuadas en tres municipios del condado de Hualien (este), dijo Lee Kuan-ting, del departamento de información del gobierno local. Estas comunidades están situadas cerca de una presa que se rompió durante las lluvias torrenciales provocadas por el supertifón Ragasa en septiembre, provocando la muerte de 19 personas. A nivel nacional, Fung-wong provocó la evacuación de 1,4 millones de personas.





• Carreteras intransitables









“El mayor desafío para nosotros en este momento es restablecer el acceso a lugares aislados, limpiar las carreteras y rehabilitar las líneas eléctricas y de comunicación, pero estamos trabajando en ello”explicó Rafaelito Alejandro. En la isla de Catanduanes, la más afectada, las dificultades para acceder al agua corriente podrían durar todavía hasta 20 días, calcula.





• El tifón en su camino hacia Taiwán



