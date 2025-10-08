Shell israelí En Gaza, Trump llama a dejar de bombardear, Hamas listo para liberar rehenes ... el punto de la situación





Hamas dijo que estaba listo el viernes 3 de octubre para las negociaciones inmediatas para la liberación de rehenes israelíes seleccionados en Gaza y el final de la guerra, como parte del plan propuesto por Donald Trump, quien llamó a Israel a Israel. “Inmediatamente deja de bombardear”.





Pero sus avances inéditos, alabados por líderes de todo el mundo, no silenciaron de inmediato las armas. Los golpes violentos y asesinos israelíes continúan en la Franja de Gaza este sábado 4 de octubre, según la defensa civil Gazaouie.





• Hamas listos para las discusiones de Trump

















En su red social social, Donald Trump juzgó que el movimiento islamista palestino “Estaba listo para la paz duradera” Después de dos años de guerra. “Israel debe detener inmediatamente los bombardeos en Gaza, para que podamos sacar a los rehenes de manera rápida y segura”agregó el presidente estadounidense.





Israel ha tomado nota de la respuesta del movimiento palestino y dijo que este sábado se prepara “Para la implementación inmediata de la primera etapa del Plan Trump para el lanzamiento de todos los rehenes”sin mencionar en esta etapa otros aspectos del plan.





• Israel continúa su ofensiva en Gaza-Ville





Pero las declaraciones no se traducían en actos: la defensa civil local informó una caparazón israelí violenta y mortal en la Franja de Gaza este sábado. El portavoz de la defensa civil, Mahmoud Bassal, dijo que “La noche fue muy violenta, con docenas de huelgas y fuego de artillería israelí en la ciudad de Gaza y otras áreas de la Franja de Gaza, a pesar del llamado del Sr. Trump para terminar con el bombardeo”.





Mahmoud Bassal, cuya agencia opera bajo la autoridad del movimiento islamista Hamas, agregó que 20 casas habían sido destruidas. “La situación es muy grave en Gaza-ville (norte)”. Un hospital en esta ciudad dijo que habían recibido cuatro muertos y un hospital en Khan Younès (sur) dijo que tenían los cuerpos de dos niños.









El ejército israelí, que controla alrededor del 75 % de la Franja de Gaza, quiere apoderarse de Gaza-Ville, que presenta como el Gran Bastión de Hamas en el asediado territorio palestino. El 16 de septiembre, lanzó una gran ofensiva empujando a cientos de miles de personas en vuelo. “Las tropas israelíes aún realizan operaciones en la ciudad de Gaza, y es extremadamente peligroso regresar. Para su seguridad, evite regresar al norte o acercarse a las áreas donde las tropas están activas, incluso en el sur de la Franja de Gaza”dijo el coronel Avichay Adraee, portavoz del ejército en el idioma árabe el sábado el sábado.





“La solicitud del presidente Trump finaliza de inmediato la guerra es esencial para evitar que los rehenes se sometan a daños graves e irreversiblesdijo el foro de familias de rehenes seleccionados en Gaza en un comunicado este sábado. Llamamos al primer ministro Netanyahu para comenzar de inmediato negociaciones efectivas y rápidas para llevar a todos nuestros rehenes a casa. »»





• Varios puntos del plan Trump no mencionado





Hamas ha reafirmado su acuerdo de confiar la gestión de la tira de Gaza a un cuerpo palestino compuesto por “Tecnócratas” independiente, al tiempo que especifica que otras preguntas sobre el futuro del territorio deben discutirse en un marco palestino “En el que Hamas participará y contribuirá de manera responsable”.





Israel, quien ha prometido destruir a Hamas, siempre ha rechazado cualquier papel en el período de posguerra para el movimiento palestino, que tomó el poder en Gaza en 2007.









Sin embargo, Hamas no menciona la cuestión de su desarme, afirmado con fuerza por Israel, o el exilio de sus combatientes en terceros países, dos puntos clave del plan presentados el lunes por Donald Trump.





Este último proporciona un alto el fuego, el lanzamiento dentro de las 72 horas de los rehenes retenidos en la Franja de Gaza, el Desarme de Hamas y el Retiro por etapas del ejército israelí. La propuesta también establece el establecimiento de una autoridad de transición supervisada por Donald Trump y el despliegue de una fuerza internacional.





• Los líderes internacionales saludan el anuncio de Hamas





Muchos líderes internacionales han acogido con beneplácito el anuncio de Hamas. El lanzamiento de rehenes y un alto el fuego son “A mano”notablemente juzgado, el presidente francés Emmanuel Macron, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, diciendo a sí misma “Motivado”.





“La voluntad exhibida por Hamas para liberar a los rehenes y participar sobre la base de la reciente propuesta del presidente estadounidense es alentador”escribió el presidente de la Comisión Europea Ursula von der Leyen en X. “Debemos aprovechar esta oportunidad. Un alto el fuego inmediato en Gaza y el lanzamiento de todos los rehenes están a la mano”ella agregó.









Qatar, país mediador, “Honso el anuncio de Hamas según el cual el plan del presidente Trump tiene su aprobación”dijo el portavoz de la diplomacia de Qatar, Majed Al-Ansari, quien también apoyó el llamado de Donald Trump a un alto el fuego inmediato. Egipto, un segundo país mediador, está satisfecho con un “Evolución positiva” Y espero que en consecuencia ambas partes “Aceptará aplicar el plan del presidente Trump en el terreno y terminar la guerra”según su Ministerio de Asuntos Exteriores en Facebook.





El canciller alemán Friedrich Merz juzgó que “El acuerdo en principio” Hamas representa el “La mejor oportunidad” para poner fin a la guerra. El primer ministro británico, Keir Starmer, dio la bienvenida “Un paso significativo adelante” OMS “Llevemos más cerca de la paz más que nunca” y llamó a las diferentes partes para implementar el plan “Sin demora”.