Escándalo extraescolar en París: Grégoire lanza una comisión de investigación, más de 130 dirigentes suspendidos

Ante el escándalo de violencia sexual que afecta al sector extraescolar de París, el nuevo alcalde del PS, Emmanuel Grégoire, anunció este martes 9 de junio la suspensión de 132 animadores y la creación de un “comisión de investigación independiente” sobre lo que sucede en la ciudad desde hace más de diez años.

“Sé que nos critican por esto, lo acepto al menos hasta que se restablezca la confianza y se revise la organización”suplicó el alcalde. Según Emmanuel Gregoire, “Los niños hablan más y los padres cuestionan más cosas que parecían triviales”incluido “violencia educativa ordinaria”.

Desde el 1 de enero, 132 artistas de la ciudad, que emplea a unas 14.000 personas, han sido suspendidos, incluidos 52 por “sospecha de violencia sexual o de género”dio a conocer el nuevo concejal de la capital cuyo plan de acción promete la “tolerancia cero” y el “transparencia total”.

Estas elevadas cifras (el último informe de abril informó de 78 suspensiones, incluidas 31 por sospecha de violencia sexual) son atribuibles a “a la conciencia y al gran rigor con el que tratamos estos informes”defendió Emmanuel Grégoire, al margen de una visita a una escuela del distrito 17.

No precisó por qué los otros 80 agentes fueron suspendidos, mientras que los sindicatos del sector, que convocaron una huelga hasta el 16 de junio, lamentaron una “multiplicación” sanciones por sospecha de la llamada violencia educativa ordinaria, “sin apoyo de agentes”.

El plan de acción de 20 millones de euros, implementado en abril, ha “Se reorganizaron completamente los informes que pasan por canales jerárquicos y también por plataformas”en particular una célula de escucha, señaló. El que hizo extraescolares “prioridad absoluta” de su mandato también argumentó la “gran severidad” de la ciudad que ahora suspende “sistemáticamente ante el menor informe”.

Con 132 suspensiones en cinco meses, “Ya no hablamos de casos aislados, hablamos de un sistema que acumula alertas más rápido de lo que protege a los niños”reaccionó el colectivo MeTooEcole. Mientras que el Ministro de Justicia, Gérald Darmanin, se encuentra envuelto en una polémica desde el asesinato de la pequeña Lyhanna en el Gers, el alcalde de la capital ha pedido “abrir urgentemente un debate nacional sobre la violencia contra los niños”OMS “compromete al Estado, la justicia y todas las instituciones de nuestra República”.

“Hubo fracasos colectivos en el asunto Lyhanna, que no pueden reflejar sólo un fracaso individual”según Emmanuel Grégoire, lamentando una “escasez de recursos” para magistrados, así como un “problema estructural de socavamiento” de esta violencia.

La ex primera diputada de Ana Hidalgo, quien presentó su “disculpas” a las familias de las víctimas, subrayó que había hecho “enmiendas honorables” en su “malentendido” negocio que tenia “tratados como casos individuales” cuando estaba a cargo del Ayuntamiento. Como había prometido, un “comisión de investigación independiente” se implementará en el Consejo de París la próxima semana, bajo la presidencia de Antoine Garapon, ex juez de menores y ex presidente de la Comisión Independiente sobre el Abuso Sexual en la Iglesia.

ella audicionará “quien ella quiera” y tendrá “Carta blanca para hacer recomendaciones y analizar todo lo sucedido desde la reforma de horarios escolares en 2013” que estableció la semana de 4,5 días. El próximo Consejo de París también pondrá en marcha una misión de información y evaluación, solicitada desde hace dos meses por la oposición de derecha.

El objetivo de esta misión “transpartidista” es de “realizar una operación práctica sobre lo que ha sucedido en los últimos diez años, los métodos de contratación, las disfunciones”explicó este martes Grégory Canal, que copreside con Rachida Dati el primer grupo de oposición en el Consejo de París. ella oirá “todas las partes interesadas interesadas”añadió, recordando que Emmanuel Grégoire había sido responsable de recursos humanos en el Ayuntamiento antes de ser primer adjunto de Anne Hidalgo.

juzgando “confundido” las medidas de la ciudad, la derecha parisina exige una “plan mayor” dotado con 50 millones de euros, que incluirían en particular la instalación de cámaras de videoprotección. A finales de junio también presentará sus conclusiones una convención de ciudadanos sobre la protección y el tiempo de los niños.