



“No a la guerra”. España se mantiene unida contra la ofensiva israelí-estadounidense en Irán, incluso si eso significa provocar la ira del presidente estadounidense Donald Trump. Donde Francia, Alemania e incluso el Reino Unido, acríticos con el intervencionismo estadounidense, han planteado la posibilidad “acciones defensivas necesarias”alineándose más con su aliado transatlántico.









La oposición del primer ministro socialista Pedro Sánchez no tardó en provocar la reacción de Donald Trump, quien amenazó con romper las relaciones comerciales con el país más grande de la Península Ibérica. Si en el plano diplomático y de seguridad los europeos se distancian de España, no obstante le brindan su apoyo en el plano comercial, en nombre de la defensa de los intereses de la Unión Europea. “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” retoma la vía diplomática disidente de España en el tema de la guerra en Oriente Medio, que contrasta con el alineamiento europeo.









Este fin de semana, al inicio del ataque coordinado de Estados Unidos e Israel contra Irán, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, condenó enérgicamente la operación militar. Cuando sus aliados europeos, todavía tímidos, adoptaron una postura de esperar y ver qué pasaba, escribió el sábado 28 de febrero en X: “Rechazamos la acción militar unilateral de Estados Unidos e Israel, que representa una escalada y contribuye a hacer más incierto y hostil el orden internacional”precisando también que rechaza las políticas del régimen iraní y de la Guardia Revolucionaria. Posteriormente, el Primer Ministro calificó las huelgas de “Intervenciones militares injustificadas y peligrosas, al margen del derecho internacional”.









Una posición que España siguió manteniendo. “Es claro y coherente, recordó Pedro Sánchez durante un discurso este miércoles. Lo mismo que mantuvimos en Ucrania y Gaza”. Llegó al extremo de afirmar en mayúsculas sobre su cuenta X: “No a la guerra”.









Una postura que va acompañada de acciones, ya que el Gobierno español afirmó este lunes que había negado a Estados Unidos utilizar sus bases militares de Rota y Morôn, situadas en Andalucía (sur), cuyo uso por parte de Estados Unidos está previsto en determinadas condiciones en virtud de un acuerdo firmado entre Washington y Madrid en 1953 bajo Franco. “El gobierno español no autorizará el uso de las bases para nada que exceda lo acordado o sea incompatible con Naciones Unidas », advirtió el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.









Si Pedro Sánchez cree que su postura es compartida por ” muchos otros gobiernos » Y “millones de ciudadanos” En todo el mundo, los Estados europeos no muestran realmente esta línea diplomática.





De hecho, el presidente francés, Emmanuel Macron, el canciller alemán, Friedrich Merz, y el primer ministro británico, Keir Starmer, anunciaron este domingo en un comunicado de prensa su “Consternación por los discriminatorios y desproporcionados ataques con misiles de Irán”.









Antes de agregar que estaban listos para “acciones defensivas necesarias y proporcionadas” ante las respuestas iraníes para “destruir en origen” las capacidades militares de Teherán, por “ defender (su) intereses y los de (su) aliados en la región. Y esto en “ (laboral) juntos ” con los Estados Unidos.





Inicialmente vacilante, el Reino Unido finalmente decidió permitir que Estados Unidos utilice sus bases militares, en particular la de Diego García en el Océano Índico, para las llamadas maniobras “defensivas”.. Y el canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó, este martes tras reunirse con Donald Trump, que estaba “en la misma onda cuando se trata de derrocar a este terrible régimen en Teherán”. El domingo, Friedrich Merz declaró que Alemania no daría “lecciones” sobre la legalidad de esta operación, citando la negativa de Teherán a abandonar sus programas nucleares y balísticos.









Las posiciones contrarias a las acciones militares estadounidenses no agradan a Donald Trump. Este último ya había hecho saber que lamentaba la decisión. “demasiado” tarde por parte del Primer Ministro británico para autorizar a Estados Unidos a utilizar sus bases militares. El jefe de Estado estadounidense incluso describió a Keir Starmer como “no muy cooperativo”aunque, desde entonces, este último se ha alineado detrás de Estados Unidos.









Por otro lado, España mantiene su rumbo contra la política intervencionista de Estados Unidos. Una afrenta a la que Donald Trump respondió el martes con una amenaza, evocando la posibilidad de “cesar todo comercio con España”reprochándole su negativa a dejarle utilizar las dos bases estadounidenses situadas en Andalucía.





“España fue terrible” Y “muy, muy poco cooperativo”abordó. Un reproche adicional al que se dirige Estados Unidos, que lamenta desde hace varios meses que España no quiera aumentar su gasto militar hasta el 5% del PIB, como pretende el nuevo objetivo de la OTAN impulsado por Washington.





“No seremos cómplices de algo que es malo para el mundo y además es contrario a nuestros valores e intereses, simplemente por miedo a represalias”reaccionó posteriormente el presidente del Gobierno español.









A pesar de las dificultades para adoptar una posición común muy claramente definida ante los ataques contra Irán, estos intentos de intimidación le han valido al jefe del Gobierno español una serie de muestras de apoyo por parte de sus homólogos europeos.









El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, expresó “La plena solidaridad de la Unión Europea con España” y el jefe de Estado francés, Emmanuel Macron, dijo “La solidaridad europea de Francia en respuesta a las amenazas de coerción económica”.





También en X, dijo Pedro Sánchez “muy agradecido” por estos mensajes de apoyo.









En el aspecto comercial, Europa parece unida. La UE dijo el miércoles “listo para reaccionar” para defender sus intereses y los de sus estados miembros, ante las amenazas económicas de Donald Trump contra España. “La Comisión garantizará que los intereses de la Unión Europea estén plenamente protegidos. Nos solidarizamos con todos los Estados miembros y sus ciudadanos y estamos dispuestos a reaccionar si es necesario, a través de nuestra política comercial común, para defender los intereses de la UE”.dijo un portavoz.





La Unión Europea recordó en particular a los Estados Unidos los compromisos que asumió en el acuerdo comercial celebrado el año pasado, al tiempo que reafirmó su voluntad de trabajar para “relaciones comerciales transatlánticas estables”.