13 de noviembre, Salah Abdeslam, presupuesto… Cinco cosas para recordar del fin de semana





¿Recibiste alguna noticia? Aquí te dejamos la principal información para recordar del sábado 8 y domingo 9 de noviembre.





· Conmemoraciones de los diez años de los atentados del 13 de noviembre





A pocos días de la conmemoración de los diez años de los atentados del 13 de noviembre, este fin de semana se realizaron homenajes. Por ello, el ayuntamiento de París ha invitado a la población a hacer, a partir del sábado, “un gesto conmemorativo”coloque una vela, una flor o una palabra en la Place de la République, esto “lugar simbólico de contemplación en 2015”. Al lado de la plaza, la exposición “13 de noviembre de 2015, París recuerda” presenta fotografías que ilustran los homenajes espontáneos que se multiplicaron justo después de los atentados.





Este domingo, la Asociación Francesa de Víctimas del Terrorismo (AfVT) organizó dos carreras, un evento denominado “13-Unis”. La “Carrera de la Libertad” partió del Estadio de Francia y la “Marcha por la Igualdad” de la Plaza de la República, con llegada al Ayuntamiento.









El jueves 13 de noviembre, Emmanuel Macron conmemorará los diez años de los ataques visitando cada uno de los lugares atacados. Esta jornada de homenajes finalizará con la inauguración del jardín del recuerdo del 13 de noviembre, ya abierto al público, en la plaza Saint-Gervais, frente al Ayuntamiento de París, donde se espera que el Presidente de la República pronuncie un discurso.





“Le TV BUS Canal de comunicación urbana” les ofrece también un archivo especial con testimonios, entrevistas y archivos: “Hace diez años, el 13 de noviembre”





· Tres detenidos policiales en relación con Salah Abdeslam





A menos de una semana de estas conmemoraciones, la justicia investiga sospechas de un proyecto terrorista vinculado a Salah Abdeslam, con tres personas bajo custodia policial, entre ellas la pareja del último miembro vivo de los comandos de París y Saint-Denis. Salah Abdeslam, condenado a cadena perpetua irreductible y encarcelado en la prisión de Vendin-le-Vieil (Paso de Calais) por su participación en estos ataques, fue puesto bajo custodia policial el martes, antes de ser levantado el mismo día, en una investigación abierta en enero de 2025 por la posesión ilegal de un objeto bajo custodia, una memoria USB. El sábado, el Pnat anunció que la investigación había sido ” medida “ al delito de asociación terrorista con miras a preparar un delito contra las personas.













· Se adopta la parte de “ingresos” del presupuesto de la Seguridad Social





Los diputados aprobaron el sábado por una estrecha mayoría la parte “recetas” del proyecto de presupuesto de la Seguridad Social, permitiendo así continuar el examen del texto por parte ” gastos “que incluye el artículo emblemático que suspende la reforma de las pensiones.









La oposición y parte del gobierno pueden jactarse de haber modificado la copia: no más recargos a las mutuas, no más contribución patronal a los vales de comida o no más exenciones a los salarios de los aprendices. La izquierda también adoptó enmiendas para aumentar el CSG sobre las rentas de la propiedad (ingresos estimados en 2,8 mil millones).





· Cuatro acusaciones tras enfrentamientos en la Filarmónica





Los tres hombres y una mujer detenidos desde el jueves por la tarde tras enfrentamientos durante un concierto de la Orquesta Filarmónica de Israel en la Filarmónica de París fueron presentados el domingo ante un juez de instrucción, luego acusados ​​y puestos bajo supervisión judicial.









El juez conoce de numerosos delitos: daño a bienes ajenos por medios peligrosos para las personas, peligro para otras personas, posesión sin razón legítima y prohibida por decreto prefectural de productos incendiarios, organización de una manifestación en la vía pública sin declaración, negativa a someterse a las operaciones de registros de identificación integrados en un expediente policial por persona sospechosa de delito, violencia con uso o amenaza de arma. La fiscalía indicó que había solicitado la puesta bajo vigilancia judicial del acusado, con prohibición de presentarse en París, en sus alrededores y en las salas de espectáculos.





· Inaugurada COP30 en Belém, Brasil





Diez años después del Acuerdo de París, no es momento de celebraciones en vísperas de la inauguración de la COP30 en Belém, Brasil: el mundo no ha logrado limitar el calentamiento global como se esperaba. El Secretario General de la ONU, António Guterres, destacó el fracaso de la comunidad internacional a la hora de limitar el calentamiento a 1,5°C en comparación con el período preindustrial, el objetivo más ambicioso del acuerdo de París de 2015, y citó un “bancarrota moral”. Sólo una treintena de Jefes de Estado y de Gobierno viajaron a esta ciudad fluvial del Amazonas.









Entonces, ¿qué podemos esperar de esta COP30? ¿Cómo podemos superar el escepticismo público y tomar medidas para limitar los efectos del calentamiento global? “Le TV BUS Canal de comunicación urbana”, que seguirá el evento, entrevistó a Fernando Díaz López, especialista en descarbonización y director del Centro Clima y Tierra de HEC París, y que será uno de los coautores del séptimo informe de evaluación del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas (IPCC).