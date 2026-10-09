CNN, “The Guardian” e incluso TMZ: tras el “acto III” de los estudiantes de secundaria, Bally Bagayoko “estrella en ascenso” de la prensa internacional

Ahora se le compara con un Hombre Araña que detiene sin frenos un metro lleno de gente y que se mueve rápidamente con los brazos. Bally Bagayoko, alcalde del LFI de Saint-Denis, ha causado sensación en la prensa internacional desde el “Acto III” de los estudiantes de secundaria del martes, donde fue filmado protegiendo a los jóvenes de la policía, con los brazos extendidos y gritando. “detener” a la aplicación de la ley.

Durante el proceso, el concejal rebelde fue entrevistado por la cadena estadounidense de información continua CNN, luego por el diario británico “The Guardian”… e incluso apareció en las columnas y en las redes sociales del tabloide estadounidense TMZ, aunque más centrado en los reveses de personalidades del mundo del espectáculo o de los reality shows.

Vilipendiado en Francia por haber lanzado ese “La violencia puede ser legítima » – comentarios que no negó, aunque especifica que él “ desaprobado », el alcalde de Saint-Denis ahora es el centro de atención fuera de las fronteras gracias a una secuencia en la que “se interpone » entre estudiantes de secundaria y la policía.

En otras imágenes en bucle, parece incluso recibiendo tratamiento con suero fisiológico de estudiantes de secundaria, luego de haber recibido gases lacrimógenos en los ojos.

“Mi responsabilidad es intervenir siempre que sea posible, y en ocasiones poniendo en riesgo mi vida o mi integridad física”explicó Bally Bagayoko, con voz tranquila y las banderas francesa, europea y palestina de fondo, entrevistado por el “Guardian”. Y luego agrega que el “jóvenes unidos” a su alrededor “fraternalmente”. “ Soy ante todo un humanista”asegura durante una entrevista con el medio online francés Booska P.

En declaraciones a CNN, explica que la policía “se contuvieron” porque el es un “personalidad rápidamente identificable” en francia. En el extranjero, su notoriedad está en sus inicios. Después de su elección a las elecciones municipales de la primavera pasada, sólo unos pocos medios europeos importantes escribieron sobre su gran victoria y la manifestación antirracista que inició en parte después de haber sido víctima de acoso.

A partir de ahora, su notoriedad adquiere otra dimensión. Es “una de las figuras emblemáticas del evento” para los medios colombianos” La Semana », “el ícono de la revuelta” para el diario español “ Mundo Deportivo ». Apenas seis meses después de su llegada al ayuntamiento, “el alcalde suburbano” parisino se convierte, como lo describe el “New York Times”, en un “estrella en ascenso”.

Y la forma en que se presenta no es baladí. El medio mexicano NMás, la televisión turca y el medio de habla árabe “Al-Jazeera” lo describen como “primer alcalde musulmán de Saint-Denis” – identidad que él mismo a veces propone.

El alcalde rebelde rápidamente se dio cuenta de esta nueva caja de resonancia. Volvió a publicar otro informe de CNN, que lo identifica; en comentarios, como un espejo, critica a Emmanuel Macron que no llama “no desescalada”. Además del presidente francés, también recoge las palabras del presidente estadounidense y se pregunta « quién llamó a Trump sobre las movilizaciones escolares ». Dos días antes, el inquilino de la Casa Blanca había afirmado que el movimiento de los bachilleres tenía su origen “Islam” y uno “Inmigración masiva fuera de control”. Un discurso xenófobo que sufrió el propio Bally Bagayoko en Francia.

Una presencia mediática que también cuida el concejal. De hecho, este último había planeado hacer pública su presencia el día de la manifestación del 6 de octubre, según informó un periodista del “HuffPost”: el alcalde rebelde estaba acompañado por una cámara. Esa misma noche publicó un vídeo con una estética muy elaborada, donde lo vemos rodeado de una multitud de jóvenes.