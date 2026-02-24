“El arte me motiva a vivir”





Desde el inicio de la invasión rusa el 24 de febrero de 2022, el fotógrafo ucraniano Sasha Kurmaz, nacido en 1986, lleva un diario visual de su vida cotidiana en un país en guerra. Este testimonio personal, denominado “Caballo Rojo”, se concreta en un ensamblaje de fotografías propias, imágenes encontradas, documentos, notas manuscritas o dibujos pegados sobre materiales recogidos en la calle, principalmente trozos de cartón. A lo largo de las 800 páginas de su libro, condensadas de estos dramáticos años, Sasha Kurmaz muestra la destrucción, las heridas, los cadáveres pero también la resistencia que emerge en medio de las ruinas. El carácter crudo de este revoltijo iconográfico, presentado en avance en 2024 en la Bienal de Imágenes de Vevey (Suiza), refleja la precariedad de la vida bajo las bombas y el poder destructivo de la guerra. Mientras el conflicto en Ucrania entra en su quinto año, Sasha Kurmaz habla por correo electrónico desde Kiev sobre un trabajo comprometido y conmovedor.





Antes de la guerra, ¿en qué temas trabajaba?





Sasha Kurmaz Antes de la invasión masiva de Ucrania por parte de Rusia, yo estaba en Kiev preparándome para una exposición en la Academia de las Artes de Berlín. En ese momento, estaba trabajando en el desarrollo de mi instalación “El Templo de las Transfigurati…