Convocado, el embajador estadounidense posa un conejo en el Quai d’Orsay





Nuevas tensiones entre Estados Unidos y Francia. Convocado al Ministerio de Asuntos Exteriores el lunes 23 de febrero a las 19 horas, tras la reacción de la embajada estadounidense ante la muerte de Quentin Deranque, el embajador estadounidense en París Charles Kushner “ no apareció » lamentó el Quai d’Orsay. Una ausencia que irrita mucho a Jean-Noël Barrot.









“Ante esta aparente incomprensión de las expectativas básicas de la misión del embajador que tiene el honor de representar a su país, el ministro ha pedido que ya no pueda acceder directamente a los miembros del gobierno francés”anunció el Ministerio de Asuntos Exteriores.





“ Por supuesto, sigue siendo posible que el embajador Charles Kushner cumpla su misión y se presente en el Quai d’Orsay para que podamos mantener intercambios diplomáticos que alivien los irritantes que, inevitablemente, pueden surgir en una amistad de 250 años. “, aclaró no obstante.









Invitado en France Info este martes, Jean-Noël Barrot intentó ser lo más firme posible y exigió “ explicaciones » del embajador estadounidense. Antes de agregar que su ausencia “ naturalmente afectará su capacidad para llevar a cabo su misión en nuestro país “.









El embajador estadounidense en Francia, que asumió el cargo el verano pasado, ya había sido citado ante el Ministerio de Asuntos Exteriores a finales de agosto tras las críticas consideradas inaceptables en París sobre “ falta de acción suficiente » contra el antisemitismo de Emmanuel Macron. Ya esta vez no estuvo presente, estando ausente, dejando que el encargado de negocios de la embajada estadounidense asistiera a esta convocatoria.









Se esperaba a Charles Kushner el lunes por la noche después de su citación del Ministerio de Asuntos Exteriores francés. Un nombramiento que no cumplió, lamentó el Quai d’Orsay.









“Es una sorpresa”reaccionó el martes Jean-Noël Barrot en France Info, rechazando la idea de que se trate de un desaire. “Cuando tienes el honor de representar a tu país, los Estados Unidos de América en Francia, como embajador, respetas las prácticas diplomáticas más básicas y respondes a las convocatorias del Ministerio de Asuntos Exteriores”tronó.









El origen de la convocatoria se remonta al viernes, viernes, por la reacción de la administración Trump tras la muerte de Quentin Deranque, un activista de extrema derecha de 23 años asesinado a golpes en Lyon.





En una primera reacción oficial, denuncia la violencia política de extrema izquierda. En la información (…) según la cual Quentin Deranque fue presuntamente asesinado por activistas de extrema izquierda, debería preocuparnos a todos “.









En el cargo desde el verano de 2025, el actual embajador estadounidense en Francia es Charles Kushner. Embajador pero también padre de Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump y su asesor cercano.





Una reacción que recuerda a la de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que también comentó la muerte de Quentin Deranque, provocando una escaramuza con el presidente francés, Emmanuel Macron, que le pidió que parara. comentar lo que está pasando con los demás “.