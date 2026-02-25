Agricultura: 41 acciones para promover el lugar de la mujer reveladas por el gobierno

Publicado el 24 de febrero de 2026 a las 15:52 horas. Lectura: 2 min.







Equipamiento inadecuado, crianza mal tomada en cuenta, situación precaria: las agricultoras se enfrentan a numerosos obstáculos en una profesión que todavía se considera predominantemente masculina y exigen medidas concretas para mejorar su lugar en la profesión.





Tras una investigación, realizada en 2025, para identificar los obstáculos encontrados, la ministra de Agricultura, Annie Genevard, presentó el lunes 23 de febrero un plan de acción para “promover el lugar de la mujer en la agricultura”.





Si, “Históricamente, las mujeres siempre han estado presentes en la agricultura”ellos “no tenía acceso al estatus” campesino, señala Nina Lejeune, secretaria nacional de la Confederación Campesina. La cuestión del estatus es “fundamental”para Aurore Paillard, directora de una gran explotación agrícola en Saona y Loira.









Porque detrás, “Está la cuestión de los derechos, en particular el derecho a la jubilación”pero también “la cuestión del divorcio”continúa el agricultor, mientras que según el Ministerio de Agricultura, el 17% de los agricultores todavía tienen el estatus de “cónyuges o parientes” del administrador de la explotación, lo que limita gravemente sus derechos de jubilación.





En respuesta, el ministerio desea “incitar” que las agricultoras adquieran un estatus más protector como empleadas o socias dentro de las operaciones agrícolas.





Pero para Nina Lejeune, también es una cuestión de ingresos: “Algunas explotaciones no generan ingresos suficientes para pagar las cotizaciones”lo que lleva, según ella, a “recurso a subestatutos, que las mujeres sean las primeras” para respaldar.









Los ingresos también “los tendones de la guerra” para Catherine Faivre-Pierret, vicepresidenta de la FNSEA. “Porque de todas formas podemos tomar las medidas que queramos, si no hay precios (a su justo valor), no podremos mantener el lugar de la mujer” en agricultura, juzga.





En un contexto presupuestario ajustado, no se adoptaron medidas costosas en los 41 “acciones” del plan del ministerio. Por ejemplo, no se incluyen los créditos fiscales relativos a las tareas domésticas o a la ayuda a domicilio, reclamados en particular por la FNSEA.





“Pedimos cada vez más a las mujeres que asuman responsabilidades en las estructuras agrícolas. Pero en algún momento nos dicen: “Tengo la carga mental de mi familia”. Éste es el gran obstáculo: ¿quién cuidará de los niños? ¿Quién hará la limpieza? »cuenta Catherine, para quien los créditos fiscales fueron una solución.













“El plan que hemos propuesto va mucho más allá de los aspectos presupuestarios”añadió Annie Genevard.





“Tendremos que poner un presupuesto, no podremos prescindir de él, incluso si el ministro nos dijera que teníamos que encontrar soluciones sin presupuesto”insiste Catalina.









Más allá de las cuestiones financieras, quedan cuestiones de accesibilidad, como el equipamiento, calibrado “para hombres”según Ludivine Fauchoit.





Agricultora en Paso de Calais, trabajó hasta ahora con su socio, ganadero, pero se dispone a explotar su propia explotación para producir cereales.





“La sala de ordeño (en la granja) no está a la altura de mis estándares en absoluto”testifica, sin contar el tractor que se niega a arrancar debido a su peso “50kilos”lo que no permite desbloquear el seguro de la máquina.





Ante este problema recurrente, el gobierno afirma que “Se alentará a los fabricantes de equipos a tener en cuenta la ergonomía y las diferentes formas del cuerpo”.





El gobierno también promete reemplazos más fáciles durante la baja por maternidad, incluyendo “fin de semana, noche”.









“Cuando tienes tu finca, siempre trabajas más de 35 horas semanales. Pero cuando una mujer se va de baja por maternidad, te envían un equivalente a tiempo completo (alguien que trabaja 35 horas semanales, n.d.), eso no es suficiente.”deplora Nina Lejeune, que exige, ante la Confederación Campesina, la garantía de “dos FTE” para compensar la baja por maternidad.





“Normalmente, la MSA (seguridad social agrícola, nota del editor) envía ya de dos a tres personas. Pero esto no siempre se aplica en los departamentos, dependiendo del número de empleados” disponible, sombra Catherine Faivre-Pierret.