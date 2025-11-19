Italia investiga macabros ‘safaris’ durante el asedio de Sarajevo

Publicado el 14 de noviembre de 2025 a las 18:10 horas. Lectura: 1 min.







La fiscalía de Milán ha abierto una investigación sobre “francotiradores de fin de semana”entre ellos muchos italianos que, durante el asedio de Sarajevo a principios de los años 1990, supuestamente pagaron al ejército serbio para que disparara contra civiles, informa la prensa italiana y el ex alcalde de Sarajevo.









Según el diario “La Repubblica”, la investigación abierta contra X por el fiscal de Milán, Alessandro Gobbis, por “homicidio doloso agravado”busca “identificar a los italianos que, entre 1993 y 1995, pagaron para “jugar a la guerra” y matar a civiles indefensos “por diversión””.





Estos “turistas de guerra”en su mayoría simpatizantes de extrema derecha ricos y amantes de las armas, se reunieron en Trieste, en el norte de Italia, antes de ser llevados a las colinas que rodean Sarajevo, añadió el periódico.





Entre 100 y 200 italianos afectados





Para poder participar en estos “safari” macabro, pagaron hasta 100.000 euros al día, indica el diario “Il Giornale”, que fue el primero en revelar, en julio, la apertura de una investigación italiana.













Ezio Gavanezzi, en una entrevista con “La Repubblica”, estima que “al menos cien” estos “francotiradores de fin de semana” italianos, mientras que Il Giornale menciona la cifra de al menos 200 italianos así como la presencia de extranjeros de otras nacionalidades.





“’Excursiones’ para extranjeros ricos”





Benjamina Karic, que saludó la apertura de la investigación italiana el martes en Facebook, publicó la denuncia que había presentado en 2022. “El contenido del documental (“Safari en Sarajevo”nota del editor), así como las declaraciones de testigos, indican que existe una sospecha fundada de que entre los miembros del ejército de la República Srpska (RS, entidad serbia de Bosnia, nota del editor) había individuos que organizaban “excursiones” para extranjeros ricos.podemos leer allí.





Por una suma de dinero, podrían “Disparos con rifles de francotirador desde posiciones del ejército de la República Srpska sobre la ciudad de Sarajevo, matando e hiriendo a civiles inocentes en la ciudad sitiada, incluidos niños”añade el documento.





Durante el asedio de Sarajevo (1992-1996), el más largo en la historia de la guerra moderna, 11.541 hombres, mujeres y niños murieron y más de 50.000 de sus residentes resultaron heridos por las fuerzas serbias de Bosnia, según cifras oficiales.