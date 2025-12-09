Ecología: existen soluciones locales





Fomentar la reparación y el reciclaje de objetos, promover los alimentos producidos localmente, también en las ciudades, recoger los residuos de forma menos intensiva en carbono, ahuyentar las plagas sin productos químicos contaminantes… Son nada menos que 70 propuestas que Veolia ha diseñado, enumerado y hecho públicas en su “Libro Blanco”. Para muchos, tienen una cosa en común: alientan el voluntarismo de las autoridades locales y nos recuerdan que la transición ecológica no es sólo una cuestión nacional y europea: a escala de una región, un departamento, un municipio, ya se puede lograr mucho.





Este es también el hilo conductor de la velada gratuita “Ecología en los territorios, ¿para qué?” », organizado y presentado el 10 de diciembre en París por “le TV BUS Canal de comunicación urbana” con el apoyo de Veolia, y en el que participan numerosas personalidades (Thierry Marx, Gaspard Koenig, Léonore Moncond’huy, François Gemenne…).





¿Cómo es exactamente la transición ecológica en los territorios? ¡Abundan los ejemplos! Aquí hay tres.





La felicidad está en el tejado.









En la avenida Victor-Hugo, en Aubervilliers, una ciudad popular de Sena-Saint-Denis, ¡tenemos el arte de hacer rimar “betún” con “frutas y verduras”! Los 2.000m2 De hecho, las cubiertas planas del centro comercial Fashion Centre han sido adquiridas por la asociación Espaces, que tuvo la excelente idea de instalar parcelas de tierra plantadas y cuidadosamente azadas. Mejor aún: en este hermoso proyecto de huerto urbano, llamado CultiCime, las preocupaciones ambientales y sociales no son antagónicas. Allí no sólo se cultivan cada año tres toneladas de productos de temporada (tomates, cebollas, judías, etc.) y hierbas aromáticas, que se venden directamente a los empleados de las empresas vecinas y a los residentes (especialmente a través de las tiendas de comestibles locales), sino que, además, CultiCime ofrece una oportunidad a una decena de personas en proceso de integración, alejadas del empleo o que desean reorientarse hacia la horticultura o la gestión de granjas urbanas. Están acompañados por un supervisor de horticultura, mediante un curso que dura entre ocho meses y dos años. Un impulso que, muchas veces, da sus frutos.





¡Ojalá dure!









Todo el mundo conoce las bibliotecas para el préstamo de libros. Pero, ¿sabías que también existen bibliotecas de objetos, cuya brillante idea es confiar temporalmente a sus usuarios un enjambre de herramientas esenciales, pero que nosotros, los ciudadanos, sólo utilizamos muy ocasionalmente durante el año? Es el caso de la Biblioteca de Objetos de Montreuil (BOM), que presta a sus usuarios, fuera de servicio, rastrillos, limpiadores de alta presión, mochilas para excursionistas, juegos de copas de champán, muletas o lonas para tiendas de campaña… Con la virtuosa segunda intención de que, evidentemente, todo lo que se preste no será necesario comprarlo: ¡es bueno para el planeta! Mejor aún: para que nuestros objetos cotidianos tengan una vida más larga, el BOM ofrece acceso, todos los miércoles y sábados, a talleres de reparación conjunta, que nos permiten reparar, con la ayuda de pequeños genios del bricolaje presentes in situ, nuestra bicicleta, nuestro taladro o nuestro cortacésped. ¡Y lo que es más, es fácil de usar!





Está zumbando contra el "bzzz"









Deshacerse de ciertos insectos dañinos, en particular aquellos que pueden transmitir enfermedades graves al hombre, se ha convertido en la prioridad de muchas ciudades francesas, especialmente en el Sur. Lamentablemente, los productos utilizados contra estos flagelos eran a menudo terriblemente perjudiciales para el medio ambiente, por lo que fueron prohibidos. Afortunadamente, algunos investigadores ingeniosos han desarrollado alternativas que son igual de efectivas contra la proliferación de estas “pequeñas bestias” sucias, pero que son respetuosas con el planeta. Es el caso de la solución desarrollada por la start-up Terratis, con sede en Montpellier (Hérault), que pretende librar a los municipios de los enjambres de mosquitos que les hacen la vida imposible. Cómo ? Mediante el uso de la técnica denominada del “insecto estéril” (TIS). Se trata de criar millones de mosquitos machos estériles en el laboratorio. Liberados en zonas infectadas, se aparean con las hembras, que dan a luz huevos vacíos. falta de productos para “bebés”, podemos esperar, en unos pocos años, poner fin a una molestia sin alterar el frágil equilibrio de los ecosistemas. Picante, ¿verdad?