¿Dónde están las discusiones y cuáles son los posibles resultados?





El secuestro de Nicolás Maduro en Venezuela por parte de Estados Unidos, las amenazas de anexión de Groenlandia de Donald Trump, las manifestaciones contra el régimen de Irán o incluso los nuevos ataques israelíes en Oriente Medio… Sin duda, la actualidad internacional ha monopolizado por completo la atención en este inicio de 2026. Como si las ambiciones imperialistas del presidente de Estados Unidos hubieran conseguido hacer olvidar a Francia sus propias vicisitudes.





El país todavía entró en el nuevo año… sin presupuesto, con un Parlamento fragmentado y un gobierno más que desestabilizado. El primer ministro Sébastien Lecornu tendrá que afrontar la próxima semana dos mociones de censura centradas en el Mercosur, presentadas por Francia Insumisa (LFI) y la Agrupación Nacional (RN).





Hasta entonces, el funcionamiento de los servicios públicos y la recaudación de impuestos estaban permitidos gracias a una ley especial, aprobada en el último minuto a finales de diciembre de 2025. Pero Francia todavía está buscando un presupuesto. ¿Qué opciones tiene el cada vez más disputado gobierno de Lecornu?





• Votar, ¿un callejón sin salida?





Después de largos debates, la Asamblea Nacional finalmente votó sobre el presupuesto de la Seguridad Social en diciembre. Pero este camino parece poco práctico en lo que respecta al presupuesto estatal.









El PS ha indicado repetidamente que no podría hacer nada mejor que abstenerse en este presupuesto, mientras siga siendo un grupo de oposición, y que rechaza fundamentalmente las orientaciones del gobierno. Aritméticamente, la abstención de socialistas y ecologistas podría bastar para garantizar una pequeña mayoría, en caso de votación de la derecha, los macronistas y los independientes del grupo Liot. Pero los ecologistas cerraron el martes la puerta a esta opción, expresando toda su hostilidad hacia el texto del Gobierno.





• La delicada hipótesis de un paso forzado por el 49,3





Al carecer de mayoría en la Asamblea, muchas voces subrayaron que el artículo 49.3 de la Constitución era el instrumento adecuado para aprobar el presupuesto, siempre que el presidente del Gobierno consiguiera establecer un pacto de no censura con los socialistas, los mismos que le pidieron en octubre que renunciara a él.





“Ahora que hemos superado esta ficción de la abstención de los Verdes, es mejor obtener rápidamente un 49,3”afirmó nuevamente el viernes el diputado Aurélien Rousseau, del grupo PS, en el periódico “L’Opinion”. El miércoles, el diputado de Horizons Sylvain Berrios llegó incluso a preguntar “sin demora” al Primer Ministro, durante las preguntas al gobierno, “artículo de activación 49.3”.





La cuestión se planteó el martes en Bercy, donde fueron recibidos los parlamentarios de la coalición gubernamental, los independientes de Liot y el PS, e incluso se produjo un debate, según fuentes parlamentarias de derecha. “tempo” activar el 49.3, más bien al principio o al final de los debates.





Interrogada el jueves, la ministra Amélie de Montchalin retrasó: “No estamos a dos días de distancia. Por eso creo que es valioso que comencemos, e incluso creo que vamos a terminar el trabajo en la primera parte, haciendo las cosas metódicamente”.





• El uso incierto de las recetas





El ejecutivo no descarta utilizarlo, tal como autoriza el artículo 47 de la Constitución, teniendo en cuenta el exceso de los plazos previstos para la aprobación del presupuesto. Sería una primicia y el debate no está zanjado entre juristas para saber qué margen de maniobra tendría el Gobierno sobre su contenido, y qué organismo podría pronunciarse sobre su validez.









Interrogado el martes en Sud Radio, el ponente del presupuesto general, Philippe Juvin, afirmó que el recorrido de las ordenanzas era “parte de las soluciones”. “La ventaja es que tienes presupuesto, ya está (…), mientras que con el 49.3 quizás no tengas”explicó. Pero, según él, también hay dos desventajas: la primera, “El texto que se convierte en presupuesto es el texto inicial que tiene muchos fallos”. Y la segunda es que él “Obviamente hay un riesgo de censura detrás de esto”. “¿Pero la prioridad es tener gobierno o tener presupuesto? Yo creo que (…) es tener presupuesto”decidió.





• El espectro de la caída con dos mociones de censura





A mediados de la próxima semana (martes o miércoles) en la Asamblea deberían debatirse dos mociones de censura contra el gobierno Lecornu: una presentada por La France insoumise y la otra por la Agrupación Nacional.





El viernes por la mañana, La France insoumise presentó una moción de censura para protestar contra la “pisotear” de la soberanía popular y del derecho internacional tanto respecto del tratado de libre comercio con Mercosur como con Venezuela. La RN, por su parte, anunció el jueves su intención de presentar una moción de censura al Mercosur.





Si tienen pocas posibilidades de aprobarse tal como están, constituyen obstáculos adicionales para la adopción de un presupuesto. Sébastien Lecornu criticó estas mociones posturas partidistas cínicas”.





Sin embargo, si se adoptara una, el jefe de gobierno “dimitirá, habrá disolución, y las dos vueltas de votación serán al mismo tiempo que las elecciones municipales”asegura el viernes por la noche, en apagadouna fuente dentro del ejecutivo. De hecho, Sébastien Lecornu ha encargado al Ministro del Interior, Laurent Nuñez, que prepare la organización de posibles elecciones legislativas en las fechas de las elecciones municipales del 15 y 22 de marzo.