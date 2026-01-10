Captura de Maduro en Venezuela, secuelas del incendio en Crans-Montana… Cinco cosas para recordar del fin de semana





¿Recibiste alguna noticia? Aquí tenéis la principal información para recordar del sábado 3 y domingo 4 de enero.





• Estados Unidos ataca a Venezuela y secuestra a Maduro





Después de semanas de tensiones con Venezuela, Estados Unidos cumplió sus amenazas atacando la capital, Caracas, y capturando al jefe de Estado, Nicolás Maduro. Llamado Resolución absoluta (Determinación absoluta), la operación minuciosamente preparada durante meses movilizó más de 150 aviones.









Acusado en un tribunal federal por “narcoterrorismo” Y “Conspiración para importar cocaína”Nicolás Maduro y su esposa fueron exfiltrados y encarcelados en Nueva York. Estados Unidos anunció que pondría a Venezuela bajo supervisión estadounidense hasta que “ transición segura, apropiada y juiciosa” se encuentra. Mientras tanto, el gobierno interino del país debería estar a cargo de Delcy Rodríguez, la actual vicepresidenta venezolana.





Un ataque denunciado por el gobierno venezolano, para el que es sólo un medio para apoderarse de su petróleo. Donald Trump también declaró que las compañías petroleras estadounidenses estarían autorizadas a ir a Venezuela y explotar las reservas de crudo del país.





La operación militar estadounidense fue condenada enérgicamente por los aliados de Caracas –China, Rusia, Irán y Colombia– y también surgieron críticas en la ONU, la UE y varias capitales latinoamericanas y europeas contra el uso de la fuerza contra un Estado soberano y “una violación del derecho internacional”. Sólo unos pocos gobiernos pro-Trump, como Argentina o Israel, aplaudieron.





• Continúa la identificación de cadáveres tras el mortal incendio de Crans-Montana





La conmoción aún reina en la estación de esquí de Crans-Montana, en los Alpes suizos, cuatro días después del mortal incendio en un bar en Nochevieja. El incendio que asoló Le Constellation, provocado según la investigación por velas incandescentes, mató a 40 personas e hirió a 119, en su mayoría adolescentes y adultos jóvenes.





Hasta el momento ocho franceses han sido identificados entre los cadáveres encontrados en el incendio de un bar de Crans-Montana (Suiza) durante la víspera de Año Nuevo, y un ciudadano sigue desaparecido, anunció el domingo por la tarde el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores.









Este domingo se rindió un homenaje a las víctimas en la estación, que reunió a cientos de personas.





Las autoridades judiciales han abierto una investigación penal contra el matrimonio francés propietario del bar, Jacques y Jessica Moretti, por motivos de“homicidio negligente, daño corporal negligente e incendio provocado negligente”. La investigación se centrará en las velas incandescentes, sospechosas de estar en el origen de la tragedia, en los trabajos realizados en el establecimiento y los materiales utilizados, pero también en la viabilidad de la salida de emergencia.





• Un ataque franco-británico contra el Estado Islámico en Siria





El Reino Unido y Francia llevaron a cabo conjuntamente ataques aéreos en Siria el sábado por la tarde contra posiciones del grupo Estado Islámico (EI), anunciaron los Ministerios de Defensa británico y francés.





Las fuerzas británicas atacaron una instalación ocupada por ISIS, “Lo más probable es que almacene armas y explosivos”, en las montañas al norte de la antigua ciudad de Palmira, en el centro de Siria, dijo el ministerio británico en un comunicado. El Estado Mayor francés confirmó el “Ataques contra posiciones del grupo terrorista Estado Islámico” Para “impedir el resurgimiento de Daesh”sin más detalles.









“Actualmente se está llevando a cabo una evaluación detallada, pero los primeros indicios muestran que el objetivo se ha alcanzado con éxito”explicó el Ministerio de Defensa británico.





Estos ataques tuvieron lugar como parte de la operación. “Resolución inherente” (OIR), la coalición internacional antiyihadista coordinada por Estados Unidos, se especifica en este mensaje, que va acompañado de un vídeo de los ataques.





• La protesta continúa en Irán, nuevos enfrentamientos este fin de semana





Este fin de semana se produjeron nuevos enfrentamientos en Irán entre manifestantes y policías, según los medios locales y defensores de los derechos humanos, mientras el movimiento de protesta – inicialmente vinculado al coste de la vida pero que se amplió a exigencias políticas – entró el domingo en su segunda semana.





El sábado por la tarde se celebraron manifestaciones en la capital iraní, Teherán. La agencia de noticias Fars los describió como ” límites “y siendo “compuestos generalmente por grupos de 50 a 200 jóvenes”. La situación es más tensa en el oeste del país, a varios cientos de kilómetros de Teherán, donde los medios iraníes han informado de violencia y daños en los últimos días. La agencia Fars informó en particular el sábado“ataques organizados”en particular en Malekshahi, un condado de unos 20.000 habitantes donde vive una importante población kurda, lo que provocó al menos cuatro muertes, según varias ONG.









El sábado, el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, dijo que las demandas económicas de los manifestantes eran “justo” pero que el “alborotadores” tenía que ser “volver a su lugar”.





• El jefe de la ONU pide a Israel que revierta la decisión de prohibir la entrada de ONG a Gaza





El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió el viernes por la noche a Israel que revoque su decisión de prohibir el acceso a la Franja de Gaza a 37 organizaciones humanitarias internacionales, según un comunicado de su portavoz.





Estas organizaciones internacionales “son esenciales para una labor humanitaria vital y esta suspensión corre el riesgo de socavar los frágiles avances logrados durante el alto el fuego” en Gaza, afirmó Stéphane Dujarric. “Este anuncio se suma a restricciones anteriores que ya han ralentizado la crucial entrada de alimentos, equipos médicos y de higiene y refugio a Gaza. Esta reciente decisión exacerbará aún más la crisis humanitaria que enfrentan los palestinos”.se lamentó.









De hecho, la medida hace temer una mayor desaceleración en el suministro de ayuda a Gaza, devastada por más de dos años de guerra y la mayoría de cuyos habitantes necesitan urgentemente vivienda, cuidados y alimentos.





Estas organizaciones incluyen a los principales actores del sector, incluidos Médicos Sin Fronteras (MSF), el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC), Care, World Vision y Oxfam. Claire San Filippo, subdirectora de emergencias de MSF, denuncia a “New Obs” “un intento cínico de impedir la ayuda humanitaria”.