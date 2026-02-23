Tras la muerte de “El Mencho” en México, una ola de violencia sacude al país: lo que sabemos





Considerado el último de los grandes padrinos de la droga en México, Nemesio Oseguera alias “El Mencho” fue asesinado el domingo 22 de febrero por el ejército mexicano. Era buscado por Estados Unidos, donde Donald Trump ha hecho de la lucha contra el narcotráfico una prioridad; ofrecieron hasta 15 millones de dólares por la captura del narcotraficante.









Su muerte provocó intensas escenas de violencia en el país, provocadas por presuntos miembros del cartel. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llamó a la calma mientras Estados Unidos instó a su población allí a refugiarse. Esto es lo que sabemos.









El ejército mexicano disparó el domingo contra el narcotraficante Nemesio Oseguera, líder del poderoso cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).





Herido durante un operativo realizado en la localidad de Tapalpa, en el estado de Jalisco (oeste), “El Mencho” murió poco después, “durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México”, dijo el ejército en un comunicado. Agregó que, para realizar el operativo contra el narco, “información adicional” había sido obtenida de las autoridades americanas. “Estados Unidos brindó apoyo de inteligencia al gobierno mexicano” La portavoz del presidente Trump, Karoline Leavitt, confirmó en la red X.









Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, calificó la muerte del narcotraficante como “gran victoria para México, Estados Unidos, América Latina y el mundo entero”. En total, siete delincuentes murieron y tres soldados resultaron heridos. Dos miembros del CJNG fueron detenidos y se incautaron de varias armas, incluidos lanzacohetes capaces de derribar aviones y destruir vehículos blindados, según la misma fuente.









Nemesio Oseguera, de 59 años, era considerado el último de los grandes padrinos mexicanos desde la detención de los fundadores del cartel de Sinaloa, Joaquín Guzmán “El Chapo” e Ismael “Mayo” Zambada, encarcelados en Estados Unidos.





Al frente del poderoso cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), era uno de los narcotraficantes más buscados por México y Estados Unidos. El CJNG fue calificado como organización terrorista en 2025 por Estados Unidos, que lo acusó de traficar cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo.









El cártel es uno de los más violentos de México, según el Departamento de Estado, que lo describe como “transnacional, presente en casi todo México”practicando la extorsión, el tráfico de migrantes, el robo de petróleo y minerales y el comercio de armas. La violencia vinculada a los cárteles ha dejado más de 450.000 muertos y más de 100.000 desaparecidos desde 2006 en México, según cifras oficiales.









En respuesta a la operación militar, presuntos miembros del cartel desataron una ola de violencia en veinte estados de todo el país. Personas armadas bloquearon varias vías en el estado de Jalisco con autos y camionetas quemados, donde por la noche se podían observar restos de vehículos calcinados y otros aún en llamas.













Al menos ocho de treinta y dos estados mexicanos suspendieron este lunes las clases presenciales y el poder judicial autorizó a los jueces a mantener los juzgados cerrados cuando lo consideren necesario. Presidenta Claudia Sheinbaum llamó a la población a quedarse “informado y tranquilo”.









Estados Unidos llamó a sus conciudadanos presentes en varias zonas de México, incluidas ciudades y regiones turísticas como Cancún, Guadalajara y Oaxaca, a “refugiaos hasta nuevo aviso”, indica la embajada estadounidense en México en su sitio web.









Las aerolíneas norteamericanas han cancelado decenas de vuelos a varias ciudades mexicanas. Algunos aviones tuvieron que dar media vuelta cuando ya volaban a México, dijeron varias compañías, incluida Southwest, cuyos cuatro vuelos a Puerto Vallarta dieron la vuelta.





Guatemala ha puesto a sus fuerzas de seguridad en alerta y ha aumentado la vigilancia de su frontera con México, que periódicamente está sujeta a incursiones de pandillas.