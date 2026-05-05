Tras presidir la del sector audiovisual, el diputado Jérémie Patrier-Leitus quiere una reforma de las comisiones de investigación

Jérémie Patrier-Leitus, presidente de la comisión de investigación sobre la radiodifusión pública, que se desarrolló en un ambiente a menudo tormentoso, pidió este martes 4 de mayo reformar estos órganos, prohibiendo, por ejemplo, a los diputados miembros comentarlos en directo en las redes sociales y revisando el modo de publicación de sus informes.

El diputado del grupo Horizontes (partido de Edouard Philippe) deploró el martes por la mañana en una rueda de prensa una comisión de investigación que “No siempre habrá dado una imagen digna del mandato que nos dieron los franceses, digna de esta Asamblea Nacional”.

“Está claro que no siempre he logrado hacer cumplir sus reglas”declaró también el diputado, asumiendo una “compartición de responsabilidad”.

Criticó en particular al ponente Charles Alloncle (UDR, el partido de Eric Ciotti más cercano a la extrema derecha) por “uso masivo de las redes sociales” OMS “aceleró la difusión de información falsa y perturbó la serenidad del trabajo”.

“El ponente, y lo lamento, optó por una cobertura hipermediática que perjudicó la credibilidad, la serenidad y la imparcialidad del trabajo de la comisión de investigación”continuó el diputado.

Al dirigirse al presidente de la Asamblea, Yaël Braun-Pivet, sugirió “revisar urgentemente las reglas de funcionamiento de estas comisiones de investigación”, “herramientas legítimas y necesarias” de una democracia. Su primera propuesta fue prohibir a los diputados miembros de la comisión comentar en directo las audiencias en las redes sociales.

Pide también revisar las condiciones de la votación para que el informe de la comisión de investigación sea publicado o no. Al finalizar el trabajo, los miembros de la comisión votan en votación secreta para autorizar o no la publicación del informe. Esta vez la votación estuvo especialmente reñida (12 votos contra 10). Estas reglas “conducir a un debate insalubre”estimó Jérémie Patrier-Leitus: “O censuramos al ponente o respaldamos su trabajo. »

Por lo tanto sugiere “que fijamos en principio la publicación del informe, y que la votación en la comisión se refiere sólo a una cosa: si el informe se adopta en nombre de la comisión de investigación o en nombre del ponente”.

Interrogada en “le Parisien” el 2 de mayo, Yaël Braun-Pivet mencionó la posibilidad de dos votaciones en lugar de una, por “Distinguir entre la publicación de un informe y su aprobación”.. “Quizás sea necesario aclarar las competencias entre el presidente de la comisión y el ponente”añadió también.