Dominique de Villepin: “Irán, poniendo fin a la tragedia, encontrando un camino hacia la esperanza”





El pueblo iraní ha sufrido durante cincuenta años la opresión de un régimen tiránico y asesino, las ambiciones imperiales de este régimen que desestabilizan toda la región y la pobreza inducida por las sanciones. Hoy está atrapado entre las bombas que caen del cielo y las ametralladoras de un aparato represivo que, bajo la guerra, no se resquebraja, sino que se endurece.





Mido la angustia y las expectativas del pueblo iraní y de las diásporas en todo el mundo, que piden la liberación del régimen de los mulás, después de haber sentido el terror ante las masacres de decenas de miles de mujeres y hombres. Quiero dejar claro que esta aspiración de libertad es legítima y el sufrimiento es inmenso. Esta intervención pretende tener en cuenta esta aspiración, la invoca, se adorna con ella. Pero en realidad nunca tiene en cuenta los intereses del pueblo iraní. No tiene ninguna ambición de servir a la restauración de la libertad y la democracia en Irán. Se suma sufrimiento a sufrimiento cuando decenas de personas inocentes mueren en un ataque que golpea una escuela de niñas en el sur de Irán. Obedece a una lógica de poder, coerción y seguridad inmediata. La gente se convierte en una discusión, nunca en un final.









Esta nueva guerra desatada por Israel y Estados Unidos contra Irán no sirve ni a la paz, ni a la democracia, ni a la ley. Se lleva a cabo fuera de cualquier marco colectivo y abre una espiral de represalias sobre las cuales nadie controla el resultado, la escala o el costo humano. Hay cinismo, e incluso una forma de cobardía, en arrojar, llamando a un levantamiento, a un pueblo bajo las ametralladoras del régimen sin darle los medios y el apoyo para lograrlo, del mismo modo que hay una irresponsabilidad en exponer a los países del Golfo y de Oriente Medio a bombas y llamas sin poder garantizar su seguridad, ni hoy ni mañana. También lamento que las negociaciones nunca hayan concluido. Al desalentar la buena voluntad de las potencias mediadoras, facilitamos aún más el recurso automático a la guerra.









Oriente Medio está harto de la opresión de los pueblos, pero esta guerra, como cualquier otra, no es capaz de establecer la democracia. Sin el compromiso de los hombres sobre el terreno, el régimen podrá sobrevivir y volverse aún más duro. Bajo las huelgas, son los Guardias Revolucionarios y los Bassidji los que ganan, el estado de excepción, el miedo, las purgas, las ejecuciones masivas, el cierre de Internet, el aplastamiento de toda disidencia. Aunque cada pueblo y cada nación es único, si hubiera un compromiso terrestre estaríamos en una situación análoga a la de Irak en 2003, donde la caída de un dictador sediento de sangre condujo a una década de sangrienta guerra civil. Un régimen que surgiera de estas condiciones no sería ni estable ni legítimo. Una democracia no se puede exportar mediante un ultimátum. Se construye sobre la base de instituciones, garantías, un Estado de derecho y la voluntad libremente expresada de un pueblo. Ninguna intervención militar llevada a cabo para cambiar el régimen de un país grande hacia la democracia ha logrado jamás su objetivo.





Oriente Medio está enfermo con el virus imperial. Pero no curamos los imperios con otros imperios. Hoy, Estados Unidos e Israel se arrogan el derecho absoluto de intervenir en cualquier lugar y en cualquier momento, sin tener que rendir cuentas ante la comunidad internacional. Este es el caso, además del actual Irán, del sur de Siria y del sur del Líbano. Este precedente es explosivo. Establece la idea de que en Medio Oriente el gobierno cede ante la fuerza y ​​que cada potencia puede convertirse en juez y parte en nombre de su “prevención”. Reemplazar un imperio iraní por otro imperio de ninguna manera creará las condiciones para una paz duradera. Ahora hay dos salidas. O la repetición constante de la misma lógica del bombardeo, en una estrategia de “cortacésped”como dice el ejército israelí, se extendió a una gran región del mundo. O la transformación de Irán en un representante del eje Washington-Tel Aviv. Pero un Irán “vasallado” Sería una bomba de tiempo política. Produciría mecánicamente nuevas oposiciones, nuevas radicalidades, nuevas desestabilizaciones, porque no podemos humillar a una nación a largo plazo sin crear venganza mañana. Esta dinámica podría reactivar el caldo de cultivo para el terrorismo y alimentar la tentación generalizada de la proliferación.









Oriente Medio está enfermo de pobreza y escaso desarrollo, con colosales desigualdades de riqueza. Esta guerra, al crear inseguridad y hacer que la economía esté cautiva de las armas, desvía los recursos de las personas hacia la supervivencia y los ingresos, y acelera la fuga de riqueza en beneficio de la lógica del poder. Esta guerra, que no puede dejar de estar relacionada con el deseo de controlar los recursos petroleros de Oriente Medio, sólo producirá una mayor pérdida de riqueza regional y una mayor profundización de las fracturas sociales.









Francia no puede sumarse a ese enfoque unilateral. Hay otro camino, el único responsable, el del derecho y la política. Primero debemos detener la escalada, detener los ataques y las represalias, proteger a los civiles como prioridad, abrir canales para la reducción de la escalada y la prevención de incidentes. Luego debemos devolver la crisis a un marco de legitimidad colectiva, mediante una reunión urgente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.





Europa tiene un papel que desempeñar movilizando una coalición política de potencias europeas y regionales capaces de garantizar una transición negociada a la democracia y una reconstrucción ambiciosa del país. La ambición sería arrebatar tantas fuerzas económicas, sociales y políticas como sea posible del control del régimen. Finalmente hay que separar los objetivos. En materia de energía nuclear y misiles, sólo una negociación verificable, supervisada y controlada puede impedir la proliferación, porque la bomba no se puede combatir de manera sostenible con bombas. En materia de derechos humanos, necesitamos una estrategia de verdad, pruebas, sanciones selectivas contra los responsables de la represión y protección de las víctimas, sin castigar colectivamente al pueblo iraní. Sobre el futuro político de Irán es necesario afirmar un principio intangible. No se puede dictar desde fuera. Debe devolvérselo a los iraníes, con un horizonte creíble de soberanía, reconstrucción y reintegración.





Oriente Medio no necesita otra guerra. Necesita un nuevo contrato basado en soberanías viables, seguridad colectiva y desarrollo compartido. El coraje hoy no se trata de golpear. La valentía es guardar la regla cuando todo te empuja a romperla, porque es la única fuerza que protege a largo plazo.