¿Cuáles son las propuestas clave del informe sobre la disminución de la tasa de natalidad?





“Llamo a una revolución en la política familiar” Para “permitir a los franceses realizar su deseo de tener hijos”explica Jérémie Patrier-Leitus, ponente de la misión de información sobre las causas y consecuencias del descenso de la natalidad en Francia.









Mientras que la tasa de natalidad en Francia se encuentra en su nivel más bajo desde el final de la Segunda Guerra Mundial, el diputado Horizontes presentó este miércoles 11 de febrero 37 propuestas, fruto de siete meses de discusiones, para permitir la controvertida “ rearme demográfico » buscado por Emmanuel Macron. Aquí tenéis las tres medidas que nos llamaron la atención.









Una especie de renta universal, la propuesta emblemática de este informe prevé la creación de “ un pago único familiar de 250 euros por niño al mes, pagado desde el primer hijo, sin condiciones de medios » hasta que el niño tenga 20 años. Este servicio fusionaría una decena de ayudas existentes, con un coste adicional de entre 5 y 10 mil millones de euros, según el ponente. Un verdadero impulso cuando el “coste” de un hijo es hoy uno de los primeros obstáculos.









Actualmente, las asignaciones familiares se pagan a partir del segundo hijo a cargo y están sujetas a condiciones de recursos.









La licencia parental, actualmente no remunerada pero compensada condicionalmente, debería ser unificada, compartida entre ambos padres y “pagado en proporción al salario anterior” durante doce meses. Esta proporción podría ser del 80% según la presidenta de la misión, la diputada LIOT Constance de Pélichy, citada por France info. El informe pretende, entre otras cosas, hacer obligatorio el permiso de paternidad por un período de quince días, “en comparación con siete actualmente”.









Este “permiso parental unificado” también podría ampliarse hasta el ingreso a la escuela infantil, retribuyéndose con una tarifa fija.









Unas semanas después del revuelo provocado por la SNCF y su nueva clase business Optimum “sin hijos”, el informe prevé en particular hacer obligatorio “ la provisión de espacios adecuados para los niños en los trenes. »









El informe prevé también la modificación del artículo 225-1 del Código Penal –el que define las bases discriminatorias– para “integrar explícitamente la exclusión de los menores como forma de discriminación. »