“Diario de un prisionero” de Nicolas Sarkozy anuncia la posibilidad de un segundo volumen





Nadie puede negar, salvo por ceguera ideológica, la brutalidad que puede representar el encarcelamiento, especialmente para aquellos a quienes la República ha cubierto durante años con sus privilegios. El mundo penitenciario es innegablemente violento, al mismo tiempo que su utilidad social de reintegración es difícil de convencer. Son pocos aquellos cuyo encarcelamiento actúa como detonante en la toma de conciencia de la gravedad de los hechos imputados, cuando simplemente no mantiene la condena de persecución judicial.









Para el abogado de la parte civil en el juicio por la “financiación libia” que soy, el “Diario de un Prisionero »presenta un valor testimonial reducido y constituye sobre todo un material de trabajo en la perspectiva de la audiencia del próximo juicio de apelación, ya que reafirma los ejes de la defensa. La lectura inspira las reflexiones que siguen.





En primer lugar, la obra, que evoca “adversarios irreductibles”parece partir del postulado de que el encarcelamiento habría alimentado un placer insalubre para una parte del público. Puede que esto sea cierto, pero ese nunca ha sido el objetivo perseguido por la justicia. Semejante visión tiene la ventaja de mantener la idea del autor de una camarilla, una proyección inadecuada porque presta poca atención al fondo. La investigación judicial y el juicio dieron lugar a debates relativos a una sucesión de elementos específicos. Además, Nicolas Sarkozy no es la única persona condenada en primera instancia. Como él mismo admitió, en el momento de dictar sentencia, “La habitación dejó escapar un grito. No fue de alegría. Ni de dolor. Sólo de asombro ». Como testigo de estos momentos y de esta sorpresa, puedo afirmar que éste no es en modo alguno comparable a otros juicios, en los que la condena es a veces recibida con aplausos, que de otro modo no deberían tener cabida en una sala de audiencias.









Nicolas Sarkozy parece blandir en su obra el apoyo de sus allegados como un trofeo frente a su “oponentes” y quisiera reforzar la idea de que no se habría visto afectado en lo que era más preciado para él. Sin embargo, este apoyo le pertenece y nadie se lo puede confiscar. Otros detenidos no tienen esta oportunidad… Parece olvidar que sólo cuenta la igualdad ante la ley y la lucha contra todo tipo de lógicas de impunidad, y no el hombre como tal, ni lo que representa políticamente.





Luego, sin quitar interés a la evocación de las condiciones de encarcelamiento – cuya descripción general puede informar al profano sobre este universo tan particular – las suyas no son en modo alguno representativas de la realidad de las condiciones de detención de un acusado común y corriente. En efecto, para muchos presos la situación es muy diferente: hacinamiento en las prisiones, imposibilidad material de comer en el comedor y de utilizar la cabina telefónica debido a los costes, suciedad, inseguridad, imposibilidad de comunicarse regularmente con la administración penitenciaria, etc.









Incluso más allá de la brevedad del encarcelamiento, fue excepcional: motociclistas de la jefatura de policía en uniforme completo (!) para acompañarlo al Departamento de Salud, una visita del Ministro de Justicia, directamente a su celda, “visita nocturna diaria del director de la prisión”… Mediante un hábil juego retórico, estos honores, anormales dada la situación, son utilizados por el autor para convencer mejor a la gente de la injusticia a la que estaría sujeto: “¿Por qué todo este protocolo, todos estos honores, todas estas precauciones? ¿Simplemente para ocultar o tratar de mitigar un escándalo legal? ¿Por qué me metieron en prisión? » La única cuestión verdaderamente preocupante sería la de un sistema que podría haber tomado la precaución de una manifestación menos ostensible, para intentar conciliar la presunción de inocencia y las acusaciones. Un sistema que, a pesar de una cuestión grave, sigue prestando apoyo, a riesgo de enturbiar las aguas.





Esta situación corre el riesgo de perjudicar la credibilidad del sistema judicial debido a su dimensión excepcional y sin precedentes, debidamente transmitida por los medios de comunicación.





Además, este libro, plagado de repeticiones –que pueden explicarse por la brevedad del encarcelamiento–, es relativamente silencioso en esencia. Afirma y repite los mismos elementos del lenguaje: la ” falso ” de Mediapart, la ausencia de enriquecimiento personal… Incluso expresa un sentimiento hacia las víctimas del atentado de la UTA DC10. Por tanto, este libro ignora conscientemente los elementos determinantes que provocaron la condena. El aislamiento también podría haber sido una forma de reflexionar sobre una cuestión central: ¿por qué las explicaciones proporcionadas no lograron convencer ni al tribunal, ni a la fiscalía, a las partes civiles ni a algunos de los observadores? Esta reflexión habría sido aún más salvífica dada la dimensión religiosa de ciertos acontecimientos que podrían haber dado paso a la “redención”.





Este es el libro de un personaje poderoso que desea reafirmar que no ha caído, de lo cual nadie duda. No degradado hasta el punto de tener palabras poco halagadoras sobre uno de sus antiguos asesores que, sin embargo, lo apoyó, no degradado hasta el punto de querer seguir siendo una voz en el juego político, no degradado hasta el punto de no ver los intereses que se esconden detrás del apoyo brindado por toda una parte del aparato mediático. Son tantos los elementos que ahora tendremos que integrar en el proceso de apelación.





Este libro también parece anunciar la posibilidad de un segundo volumen.