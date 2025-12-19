750.000 bovinos vacunados “en las próximas semanas”, la vacunación se extendió a dos departamentos





Un total de 750.000 cabezas de ganado serán vacunadas contra la enfermedad de la piel grumosa (LCD) “en las próximas semanas”en el camino “lo más rápido posible”anunció este martes 16 de diciembre la ministra de Agricultura, Annie Genevard.









“En las próximas semanas hay que vacunar a la totalidad de (este) rebaño y estamos trabajando para ello”añadió al salir de una reunión de crisis en Matignon. los rebaños de “1.000 granjas en Ariège” será “completamente vacunado” para fin de año, aseguró.





La vacunación, que hasta ahora afectaba a ocho departamentos (Ariège, Lot, Alto Garona, Gers, Landas, Altos Pirineos, Pirineos Orientales y Pirineos Atlánticos), se está ampliando a Hérault y Tarn.





“Unidad de diálogo científico”





Esta campaña movilizará “de manera muy excepcional, además de los veterinarios de los servicios estatales, los veterinarios voluntarios, liberales, jubilados, activos en toda Francia, los veterinarios militares”enumeró Annie Genevard, junto con la ministra de las Fuerzas Armadas, Catherine Vautrin.





“A la fecha el stock del Estado es de 500.000 dosis del Ministerio de Agricultura y ya están siendo transportadas hacia el Suroeste”declaró el ministro. “La semana pasada se realizó un nuevo pedido de vacunas adicionales” con los Países Bajos y “Se enviará una primera entrega de 400.000 dosis”aclaró. Finalmente, la ministra anunció la creación de un fondo de apoyo de más de 10 millones de euros destinado a los pequeños ganaderos, para compensar las pérdidas de ganado, las pérdidas económicas y la desinfección de las instalaciones.









En total, se han registrado 113 focos de DNC en Francia desde la aparición de la enfermedad en junio en Saboya, pero hasta la fecha no hay más, según el Ministerio de Agricultura. Se sacrificaron más de 3.300 animales de un rebaño nacional de unos 16 millones de cabezas. Alrededor de un millón han sido vacunados. La estrategia de sacrificar sistemáticamente un rebaño de ganado en cuanto se detecta un caso es cuestionada por algunos sindicatos, que se están movilizando especialmente en el suroeste. A “protocolo alternativo” que ofrecen los criadores de Ariège es “a la experiencia”indicó Annie Genevard.





“Para demostrar que estamos atentos (…) a sus propuestas, he decidido crear una unidad de diálogo científico”que incluirá a representantes del mundo de la ganadería, presidentes de cámaras de agricultura, el grupo de defensa de la salud, un funcionario electo regional y científicos, detalló. “Nuestra única brújula es tener un sistema robusto en términos de protección contra enfermedades”dijo el ministro.