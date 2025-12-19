¿Quién es Ahmed al-Ahmed, el héroe que desarmó a uno de los terroristas en Bondi Beach?





Mientras se encontraba en las afueras de Bondi Beach el domingo 14 de diciembre, Ahmed al-Ahmed nunca esperó que Australia y miles de personas en línea lo aclamaran como un “héroe”. Su gesto, sin embargo, dio la vuelta al mundo: durante el atentado terrorista antisemita en Sydney, que dejó quince muertos, se abalanzó sobre uno de los tiradores, logrando desarmarlo, como muestra un vídeo publicado en las redes sociales y autentificado por la cadena pública británica BBC. Un gesto que seguramente salvó la vida de varias personas.









El domingo, en la famosa playa de Bondi, dos hombres, un padre y su hijo, dispararon durante unos diez minutos contra personas reunidas para celebrar la festividad judía de Hanukkah. Al menos quince personas murieron, entre ellas un francés y una niña de 10 años, además de uno de los dos atacantes, y más de cuarenta personas resultaron heridas. A “acto terrorista” contra la comunidad judía, según el jefe de la policía estatal, Mal Lanyon. “Un acto puramente malvado, antisemita y terrorista”según el primer ministro australiano, Anthony Albanese.





El vídeo del gesto heroico de Ahmed fue compartido en las redes sociales por dos franceses. Muestra a un hombre que avanza a espaldas del terrorista, que dispara contra las personas que huyen. Identificado por el medio australiano 7News, el hombre se llama Ahmed al-Ahmed. En el vídeo, lo vemos acercarse discretamente al tirador antes de agarrarlo por el cuello y empujarlo. El terrorista cae y pierde su arma, que Ahmed recoge. Luego apunta con el rifle al tirador, quien huye.





Un vendedor de frutas de origen sirio.





Ahmed al-Ahmed, de 43 años, es vendedor de frutas en Sutherland, un suburbio al sur de Sydney. Es padre de dos hijas, de 5 y 6 años. Es ciudadano australiano de origen sirio, de la ciudad de Idlib, según el diario británico “The Guardian” y sirvió en la policía, dijo su padre Mohamed Fateh Al-Ahmed a medios australianos.









Uno de los familiares de Ahmed indicó que este último recibió disparos en la mano y el brazo del segundo atacante, hijo del primer tirador, que fue asesinado a tiros por la policía. Ahmed al-Ahmed se encuentra actualmente hospitalizado. Interrogado por 7News, Mustafa, que dice ser su primo, dice que no lo sabe “exactamente lo que está pasando dentro (del hospital) » pero esperanza “que se recuperará bien”. “Es 100% un héroe”.asegura.









Los padres de Ahmed al-Ahmed también testificaron, esta vez ante el medio australiano ABC. “Él vio (…) que la gente estaba perdiendo la vida, y cuando (el tirador) se quedó sin municiones, se las quitó, pero lo alcanzaron “, explica su madre, Malakeh Hasan al-Ahmed.





“ Su increíble valentía sin duda salvó innumerables vidas (…) Es un verdadero héroe », aseguró en X el primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, publicando una foto de Ahmed todavía hospitalizado.









Un premio acumulado de más de un millón de dólares





Desde que se publicó el vídeo, Australia ha celebrado el gesto heroico del hombre. Anthony Albanese lo elogió a él y a otros por “héroe”. “Hoy vimos a australianos correr peligro para ayudar a otros. (Ellos) son héroes y su valentía salvó vidas”declaró durante una conferencia de prensa.





En las redes sociales, Ahmed al-Ahmed es aclamado por su valentía. El presidente estadounidense, Donald Trump, también elogió el heroísmo del hombre. “Es una persona extremadamente valiente que se enfrentó a uno de los tiradores y salvó muchas vidas. Esta persona muy valiente se encuentra actualmente hospitalizada, gravemente herida”.comentó el domingo en la Casa Blanca.





Se creó una recaudación de fondos en línea en apoyo de Ahmed al-Ahmed. “Este GoFundMe fue creado para mostrar nuestra gratitud y apoyo a alguien que mostró un coraje increíble en el momento más crucial”.indica la descripción del premio acumulado. Lanzado durante la noche del domingo al lunes, hora francesa, ya ha recaudado más de un millón de dólares este lunes 15 de diciembre a primera hora de la mañana.









Considerado un ataque terrorista, el ataque fue el tiroteo masivo más mortífero en Australia desde el ataque de Port Arthur en abril de 1996, cuando murieron 35 personas.