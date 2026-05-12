Diálogo entre el filósofo Michel Feher y la historiadora Sophie Bessis

Entrevista En un libro recién publicado, el filósofo nos invita a “volvernos judíos otra vez”, como antídoto a la deriva del Estado hebreo y sus partidarios en Occidente. Dialoga con el historiador, que considera una impostura la noción de “civilización judeocristiana”.

para ir más lejos

Es un libro a la vez estimulante, provocativo e imbuido de una ironía dulce y triste. En “Becoming Jewish Again”, el filósofo Michel Feher defiende la cultura y la condición de los judíos en la diáspora, la pesadilla de los antisemitas, frente a los cierres de identidad y la deriva de Israel. Queríamos ponerlo en diálogo con Sophie Bessis, una gran especialista en Túnez y en la historia de los judíos orientales. El historiador publicó el año pasado “Civilización judeocristiana”. Anatomía de una impostura”. En este trabajo, mostró cómo este concepto apareció en la década de 1980 reemplazando los orígenes “grecolatinos” de Occidente, y al servicio de qué intereses mortales se utilizó.

En su libro, Michel Feher, se refiere a un “pacto de blanqueo recíproco” entre los judíos y los gobiernos de los países occidentales de los que son ciudadanos. ¿Qué quieres decir con eso?

Michel Feher Se nos hace una oferta sin precedentes a nosotros, los judíos. Se nos ofrece ser no se…