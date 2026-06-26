“Señora, señor, ¡buenas noches!” : La previsión meteorológica ficticia de Evelyne Dhéliat para 2050 ya fue superada durante esta semana de ola de calor

Recuerda, era 2014… “Señora, señor, ¡buenas noches!” El 17 de agosto de 2050 todavía hacía mucho calor, con un sol abrasador apenas velado. » En pleno concierto de las 20 h de Gilles Bouleau. noticias en TF1, la presentadora del tiempo Evelyne Dhéliat presenta un informe meteorológico ficticio que se supone ocurrirá el 18 de agosto de 2050.

Un boletín ficticio pero “formulado muy en serio por Météo France”subraya luego. En aquel momento, nuestros compañeros de “L’Express” describieron el tiempo como“aterrador”con “temperaturas mucho más altas de lo habitual”.

Problema: como señaló la propia presentadora del tiempo, estas temperaturas eran “en gran parte desactualizado” durante esta semana de ola de calor. “Aunque solo estamos en 2026”. Y en el mes de junio, no en pleno agosto…

De hecho, aunque el presentador sólo cita tres ciudades, las temperaturas de la famosa previsión meteorológica para 2050 ya han sido superadas en más de la mitad de las ciudades del mapa, según nuestra encuesta. Veinte ciudades de 36 para ser exactos, principalmente en el occidente del país. ¡Con diferencias iguales, en seis ciudades del oeste (Caen, Cherburgo, Brest, Rennes, Nantes y La Rochelle) de más de 10 grados!

Añadamos que 5 de estas 36 ciudades del mapa incluso batieron su récord de calor absoluto esta semana, según la plataforma DataClimat: nunca ha hecho tanto calor, sea cual sea el mes del año, en Caen, Rennes, Nantes, Burdeos y Limoges.

Datos que aún podrían evolucionar porque lamentablemente la ola de calor no ha terminado y las temperaturas siguen subiendo en el este del país…

La previsión meteorológica ficticia de 2050, establecida científicamente en 2014, se ha hecho realidad este año para más de la mitad del país… con 24 años de antelación. ¿Evidencias de una cierta aceleración de los fenómenos climáticos? Probablemente… Evelyne Dhéliat también había adaptado, a partir de 2022, su propia previsión meteorológica para 2050, con un aumento significativo de las temperaturas, según las nuevas proyecciones de Météo France.

Sin embargo, esta ola de calor también superó las previsiones en siete de las 36 ciudades: Caen, Cherburgo, Brest, Rennes, Nantes, La Rochelle y Biarritz…