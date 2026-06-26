Ola de calor: el plan blanco desencadenado en Isla de Francia, Lecornu “validó” un pedido de 30.000 aparatos de aire acondicionado para hospitales

Hospitales bajo presión, mortalidad en aumento, cancelaciones de eventos culturales y deportivos: a pesar del descenso gradual de las temperaturas que se espera y de los nuevos departamentos que saldrán de la vigilancia roja, la ola de calor, de magnitud excepcional, dura tanto en Francia como en Europa y sus consecuencias sanitarias comienzan a sentirse.

Una señal del comienzo de un reflujo, anunció Météo-France en su comunicado de las 16.00 horas. boletín que 50 departamentos serían puestos en alerta roja por ola de calor el sábado, once menos que el viernes, con una rebaja prevista de la alerta roja a naranja para 17 nuevos departamentos el sábado por la noche. Hacemos balance de las últimas novedades.

El director general de la agencia regional de salud de Ile-de-France lanzó el viernes “un plan blanco a nivel regional y en todos los establecimientos de salud” para enfrentar el “múltiples tensiones” en el sistema sanitario debido a la ola de calor, informó el ARS en un comunicado de prensa el viernes.

Entre estas tensiones, la ARS cita en particular el fuerte aumento de las llamadas a 15 (+61% respecto a la semana pasada), un aumento del 47% de las visitas a urgencias por parte de personas mayores de 75 años, o incluso problemas técnicos relacionados con el calor, como daños en los equipos frigoríficos o cortes de energía.

El plan blanco es un sistema de crisis preparado por cada establecimiento para hacer frente a circunstancias excepcionales. Enumera los recursos que probablemente se movilizarán y, en particular, establece las modalidades mediante las cuales el personal necesario podrá permanecer en el lugar o retirarse si las circunstancias así lo requieren.

Primer Ministro Sébastien Lecornu ” válido “a propuesta de la Ministra de Salud Stéphanie Rist, una orden de “30.000 aires acondicionados para hospitales”dijo Matignon.

Este anuncio forma parte del plan anunciado la víspera por el Primer Ministro en una carta a los alcaldes, afirmó Matignon. En particular, mencionó una dotación de 100 millones de euros para “Hacer frente a las necesidades urgentes de refrigeración” en los establecimientos de salud más expuestos al calor.

Ante la ola de calor, más de 2.000 plazas adicionales de alojamiento de emergencia están abiertas en Francia para acoger a las personas sin hogar, anunció el ministro de Trabajo y Solidaridad, Jean-Pierre Farandou, junto con la ministra de Salud, Stéphanie Rist.

El sistema de alojamiento de emergencia – “Más de 115.000 viviendas cada día en Isla de Francia, son 3.000 millones de euros, una partida presupuestaria muy importante”– Este “reforzado cuando hace mucho frío o mucho calor”y allí, “A nivel nacional son más de 2.000 plazas adicionales”dijo durante una visita a un alojamiento de emergencia en París.