Ola de calor: “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” pasó la noche más calurosa jamás registrada en Francia en el parque Buttes-Chaumont

Video Unos cientos de parisinos pasaron parte de la noche del miércoles al jueves en el parque Buttes-Chaumont. Excepcionalmente, el parque permaneció abierto para ayudar a los residentes a sobrevivir a la noche más calurosa de la historia de Francia.

Son las 11 de la noche. y todavía hace 34°C en la capital. No es de extrañar: la noche del miércoles al jueves 25 de junio fue la más calurosa jamás registrada en Francia, según Météo-France. “Inhabitable”, “súper caliente”, “intolerable”… Los parisinos que se encontraron esa noche en el parque de las Buttes-Chaumont (distrito 19 de París) se mostraron unánimes en cuanto al calor.

Para ayudarles a afrontar las temperaturas, el Ayuntamiento de París ha prorrogado, desde el 18 de junio, la apertura de 21 espacios verdes, al menos hasta medianoche. “Normalmente, el parque cierra a las 22:00 horas en verano y creo que son las 20:00 horas en invierno”enumera Román, de 24 años, que vive en el barrio desde que nació. En la puerta del parque, un cartel indica que este “isla de frescura” Está abierto hasta medianoche, pero el habitual confirma que las puertas permanecerán abiertas hasta la mañana. Pasó la noche aquí disfrutando del “frescura” Y “siéntete un poco fuera de la ciudad”pero se va a casa a dormir. “Tengo suerte de tener un apartamento que es muy húmedo en invierno, lo que significa que en verano hace un poco más fresco que afuera”bromea el estudiante.

No todo el mundo tiene la ” oportunidad “ por romano. A la entrada del parque, Sylvie, de 67 años, acaricia a sus dos pequeños perros en un banco. “Salimos mucho, mucho más tarde, porque las temperaturas son terribles, incluso con un ventilador de techo. » Pero el jubilado no se quedará a dormir. “Necesito un mínimo de comodidad a mi edad, una almohada pequeña como mínimo y los perritos necesitan su cuenco de agua”ella sonrió.

Algunas personas priorizan el esfuerzo sobre la comodidad. Varios corredores continúan recorriendo los senderos bordeados de vegetación hasta pasada la medianoche. Pasada la una de la mañana los caminos se quedan vacíos, pero muchos jóvenes siguen ocupando el césped para relajarse al aire libre.

“Anoche nos ahuyentó el sistema de riego automático”dice Félix, 19 años, riendo. él y sus amigos vinieron “refrescarte rodeado de árboles”comenta el joven sin camiseta. “También en el canal (Saint-Martin, nota del editor) hace mucho calor. Sólo fui a nadar una vez para el Festival de Música. » Por tanto, abrir el parque por la noche les permite respirar durante unas horas. “Tuve que mudarme a casa de mi madre en Sena y Marne. Ella tiene una casa un poco más aislada porque ha sido renovada”especifica Félix, que tiene previsto volver. El parque está tranquilo. El ambiente es de buen humor. Todos aplauden la iniciativa del ayuntamiento. Y, sin embargo, pocas personas planean dormir allí.