Estados Unidos: la justicia anula la redistribución electoral favorable a los demócratas

Publicado el 9 de mayo de 2026 a las 15:08 horas, actualizado el 9 de mayo de 2026 a las 3:13 p.m. Lectura: 2 min.

El Tribunal Supremo de Virginia anuló el viernes 8 de mayo la redistribución electoral de este estado americano destinada a favorecer a los demócratas, un revés para la oposición a Donald Trump, a menos de seis meses de las elecciones legislativas de mitad de mandato.

El presidente republicano acogió inmediatamente una “gran victoria” para su partido y “para América”en un mensaje en su red La Verdad Social.

Al presionar a Texas (sur) en 2025 para que reconfigurara su mapa electoral en favor de los republicanos, Donald Trump desencadenó una ola de redistribuciones electorales en todo el país, incluso en estados liderados por demócratas decididos a responder golpe por golpe, como Virginia (este) o California (oeste).

Donald Trump intenta así preservar la escasa mayoría republicana en el Congreso después de las elecciones intermedias de noviembre, que prometen ser peligrosas para su bando.

Esta elección tiene como objetivo llenar los 435 escaños de la Cámara de Representantes, así como 33 de los 100 escaños del Senado. Los republicanos actualmente sólo tienen una pequeña mayoría en estas dos asambleas y los demócratas esperan recuperar el control de la Cámara o incluso del Senado.

Redibujar los distritos de manera partidista, lo que a menudo resulta en contornos geográficos grotescos, es una vieja receta de cocina electoral en Estados Unidos, conocida como “gerrymandering”.

En Virginia, la redistribución de distritos, por iniciativa de los demócratas, casi les habría asegurado aumentar su número de diputados en este estado de 6 a 10, de un total de 11. Fue aprobado por una estrecha mayoría mediante referéndum el 21 de abril. Pero la Corte Suprema de Virginia lo anuló por motivos de procedimiento, al considerar que el proceso no había cumplido con los requisitos de la Constitución del Estado y que, por lo tanto, este referéndum era “nulo y sin efecto”.

Sigue siendo posible una posible apelación ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. El líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, denunció en un comunicado una decisión “sin precedentes y antidemocrático”precisando que su partido estaba estudiando “todas las opciones” para obtener su invalidación.

“Cueste lo que cueste, los demócratas ganarán la Cámara en noviembre”dijo, y agregó: “Nuestra lucha no ha hecho más que empezar. »

La decisión del miércoles 29 de abril de la Corte Suprema de Estados Unidos, de mayoría conservadora, de restringir los límites electorales con el fin de favorecer la representación de las minorías enardeció aún más esta batalla, particularmente en el Sur.

La decisión del Tribunal Supremo de reducir las protecciones de las que disfrutan las minorías en términos de representación en el Congreso ha vuelto a poner freno a la máquina de redistribución electoral emprendida por republicanos y demócratas en Estados Unidos, de cara a las elecciones legislativas de mitad de período de noviembre.

La sentencia del Tribunal Supremo, de mayoría conservadora, restringe la posibilidad de impugnar la división de circunscripciones que diluyen el peso electoral de determinadas minorías. Un cambio sísmico en todo Estados Unidos, que anula sesenta años de jurisprudencia sobre la Ley de Derecho al Voto.

Esta ley histórica adoptada en 1965, en medio del movimiento por los derechos civiles, tenía como objetivo impedir que los antiguos estados segregacionistas del Sur infringieran los derechos de voto de los afroamericanos.

Con este importante cierre, los líderes republicanos de todo el Sur han anunciado planes para rediseñar el mapa electoral de su estado lo antes posible para maximizar su número de escaños en el Congreso. Varios gobernadores republicanos, como los de Luisiana, Alabama y Carolina del Sur, ya han anunciado su deseo de rediseñar sus distritos para eliminar escaños demócratas.

Tennessee adoptó así, el jueves 7 de mayo, un nuevo mapa que elimina una circunscripción con población mayoritariamente negra para privar a los demócratas de su único escaño de diputado de los nueve del estado.