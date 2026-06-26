Ébola: “El riesgo de que la epidemia se propague en Francia es extremadamente bajo”

Un primer caso de Ébola fue detectado en Francia el 24 de junio de 2026. Un médico humanitario de la ONG Alima, que regresaba de una misión en la República Democrática del Congo (RDC), fue puesto en régimen de aislamiento. “al llegar al territorio nacional con traslado al hospital en condiciones seguras”indicó el gobierno francés. A su llegada se encontraba en condición estable.

La República Democrática del Congo es el epicentro de los 17mi Brote de ébola declarado oficialmente el 15 de mayo. Trescientas cuatro personas han muerto de 1.155 casos confirmados, según las autoridades congoleñas. El ébola es una enfermedad particularmente mortal, con entre 3.900 y 4.000 muertes acumuladas hasta la fecha y una tasa de letalidad del 26,3%. La ONG Première Urgence Internationale, desplegada en veinte países, opera en la República Democrática del Congo desde hace más de veinte años para poner en marcha, en particular, misiones de prevención y control de infecciones. Entrevista a Elsa Softic, subdirectora de operaciones de la organización.

Tras este primer caso declarado en Francia, ¿existen riesgos de propagación dentro del territorio nacional?

Elsa Softic El virus del Ébola no se transmite por el aire, sino por contacto con los fluidos de los pacientes. Y que yo sepa, ninguna otra persona en el avión de regreso del médico parece haber sido contaminada. (el período de incubación es de 2 a 21 días, con un promedio de 8 días, nota del editor). Por tanto, el riesgo de que la epidemia se propague en Francia es extremadamente bajo.

¿Por qué ha crecido tanto la epidemia en la República Democrática del Congo?

De hecho, la epidemia ha crecido un poco más que en oleadas anteriores. En primer lugar, porque no se trata de la misma cepa contra la que se desarrolló una vacuna en 2014 y luego se utilizó en la República Democrática del Congo. La magnitud también se debe a los recortes presupuestarios en Estados Unidos, siendo la República Democrática del Congo uno de los países más afectados. Debido a la falta de recursos, el sistema de vigilancia sanitaria, que existía y era bastante funcional, no pudo funcionar correctamente: los primeros casos se identificaron tarde, con tres semanas de retraso. Y como resultado, no pudimos implementar la misma calidad de respuesta.

¿Es optimista ante la llegada de una nueva vacuna?

Tendría que llegar lo suficientemente rápido para detener la epidemia y evitar que cruce demasiadas fronteras. Pero primero debemos luchar contra las noticias falsas. Si no aclaramos los métodos de contaminación y protección, los rumores y la desconfianza seguirán creciendo y la gente tendrá miedo. Este miedo puede derivar en violencia, las comunidades pueden atacar estructuras de salud, trabajadores humanitarios o pueden decidir abandonar los centros de salud. En Guinea, en 2014, esta deserción de pacientes que padecían patologías clásicas provocó más muertes que el ébola.

¿Diría que se han evitado errores del pasado?

Aprendimos ciertas lecciones, eso es obvio. Pero operamos en un entorno muy degradado. Está claro que la falta de recursos debido a los recortes estadounidenses nos impacta, nos empuja a tomar decisiones y, a veces, a cometer errores. Lo que es importante recordar es que recortar un programa de apoyo al Ministerio de Salud congoleño no sólo afecta a la República Democrática del Congo. Esto potencialmente impacta la salud global. La salud es algo colectivo, que no puede tomarse de manera individual ni siquiera nacional. Los donantes internacionales deben movilizarse y reinvertir masivamente en salud si no queremos contar aún más muertes en unos pocos años.