Mundial: los vikingos noruegos dispuestos a sembrar discordia

Con los noruegos, la “Viking Row” se extendió por todo Estados Unidos. Tras su victoria ante Senegal (3-2); sinónimo de clasificación para el sorteo final, los jugadores se comunicaban con su público sentado en filas como la tripulación de un drakkar, todos remando hacia atrás al ritmo del “¡Ro!” » cantó a coro. Diez años después de las legendarias palmas, popularizadas por los islandeses en la Eurocopa 2016 en Francia, la celebración escandinava está en todas partes: en Times Square, en una escalera mecánica de Boston o en la tormenta que rodea el estadio… y por supuesto en las redes sociales. Hasta el parlamento noruego, el Storting, donde los diputados remaron juntos para apoyar a la selección nacional, una secuencia insólita y viral.

El entusiasmo general por esta coreografía, que recordará a los aficionados al rugby “Peña Baiona” querido por los vascos de Aviron Bayonnais, es la guinda del pastel para los noruegos. Los Løvene (Leones) tuvieron un comienzo perfecto con dos victorias contra Irak (4-1) y Senegal (3-2). La Horda Roja navega por las nubes antes de enfrentarse a la selección francesa este viernes por la tarde en Boston por el primer puesto del grupo y es el orgullo de los 5,9 millones de habitantes de la tierra de los Fiordos. Pero la estética vikinga, adoptada desde hace mucho tiempo por sus seguidores y sus cascos de plástico con cuernos, es menos consensuada de lo que parece.

Para conmemorar el regreso de su selección masculina al Mundial después de 28 años de ausencia, la federación noruega apostó por los Vikings y no se fue con la espalda. En las camisetas, los nombres de los jugadores están plagados de caracteres que imitan runas nórdicas. La canción, compuesta para la ocasión, rinde homenaje al “Sangre vikinga” que corre por sus venas. Pero fue la foto oficial la que llevó los cursores más lejos: cabello trenzado, ropa medieval y rostros oscuros, los veintiséis seleccionados posan con lanzas, hachas y escudos redondos. En el lago del fondo, barcos antiguos completan esta imagen. “cliché” deliciosamente kitsch.

En las redes sociales, las imágenes del tiroteo titulado The Vikings are Coming están dando la vuelta al mundo provocando reacciones divertidas. Pero en Noruega son muchas las voces que se alzan contra una puesta en escena considerada de otra época. “nerd”, “reacción”, “hipermasculinista” incluso “derecha extremal”Los medios noruegos se divierten mucho, señala Courrier International. Una polémica que ya había anticipado el fotógrafo escocés David Yarrow, creador de la idea. “Sabía que podría atraer críticas, pero quería aprovechar esa sensación de viaje que se remonta a los vikingos, como si estuvieran zarpando hacia América”.defendió en “The Athletic”.

Entre los defensores de la iniciativa vikinga, el diputado comunista Mimir Kristjansson compara las runas nórdicas con los motivos aztecas de las camisetas mexicanas. Y se niega a dejar los símbolos históricos a la extrema derecha: “El pueblo nórdico no pertenece a los nazis, sino al pueblo de los países nórdicos. Estoy cansado de estos extremistas de derecha del otro lado del mundo que usan martillos de Thor y prometen ir al “Valhalla”. ¡No tienes lugar allí! “

Este virulento debate no surgió por casualidad en Noruega. Porque el país está entre los más progresistas e igualitarios del planeta fútbol. Prueba de ello son los éxitos de su equipo femenino, campeón del mundo desde 1995 y regularmente presente en la mesa final de las grandes competiciones. Desde 2017, las jugadoras han recibido las mismas cantidades de bonificaciones que sus homólogos masculinos, la misma remuneración que las francesas todavía esperan. Esta política proactiva la encarna hoy Lise Klaveness, presidenta de la federación nacional desde 2022, y figura en la oposición a Gianni Infantino, jefe de la FIFA. Criticó en particular la atribución de la última edición del Mundial a Qatar y el trato reservado a los trabajadores inmigrantes.

Al observar estas disputas escandinavas, es difícil no imaginar cómo habría sido su versión francesa. ¿Habríamos tenido derecho a Kylian Mbappé con calzones galos, espada en mano y labios en el borde de un cuerno lleno de cervoise? ¿O Adrien Rabiot con medias de seda, abrigo con flores de lis y cetro real? Todo inmortalizado… en el parque Puy du Fou.