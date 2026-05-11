Se avecina una tercera derrota consecutiva en la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

Como era de esperar, Jean-Luc Mélenchon anunció su candidatura. Este será su cuarto intento, lo que le acerca a los seis intentos fallidos de Arlette Laguiller. En este momento no se debe descartar nada, incluido el hecho de que ” mejor “ que el ex líder trotskista.

El nombre del líder rebelde se mantuvo tras una parodia de una votación no competitiva al estilo soviético: como candidato único, había encargado a su escolta de funcionarios electos y ejecutivos (que le deben todo) que votaran por él. Según lo acordado, vino, con una sonrisa en el rostro, a anunciar el no evento a los franceses en el set de TF1. Ya visto.

La estrategia mélenchonista está demostrada: suavizar una imagen terriblemente degradada (Mélenchon es tan impopular como Eric Zemmour) después de varios años de guerra con bazucas. Para que la gente olvidara su verdadera naturaleza, cambió urgentemente la estrategia de “sonido y furia”ataques ad hominem y los excesos antisemitas, en el registro del abuelo gruñón, padre de la patria, un poco irascible, pero didáctico. Ya visto.

Anunciar anticipadamente su candidatura tiene dos ventajas: indicar que sus oponentes de izquierda no están preparados (lo cual es cierto) y hacerle olvidar las divisiones que sus cuatro años de “sonido y furia” han provocado en la izquierda. Mélenchon es consciente de una ley sociológica: los electores tienen una memoria de los acontecimientos políticos que no supera los seis meses. Esto es bueno porque tiene todo el interés en que los votantes de izquierda olviden los comentarios escandalosos que ha hecho en los últimos años. Ya visto.

Si todavía teníamos que convencernos de que Jean-Luc Mélenchon es un político poco sincero, esta enésima candidatura lo confirma. El problema no es que el procedimiento para su nominación no haya sido democrático (la mayoría de los demás candidatos también se autoproclamarán) o que repita desde… 2012 que cederá su lugar a un potrillo y luego cambiará de opinión. No, el problema es que Mélenchon es cínico. La narrativa de la “Nueva Francia” en la que se basa para hacer campaña es un artefacto, en consonancia con su estrategia populista. Ya visto.

Si el líder rebelde hubiera sido sincero acerca de la “Nueva Francia”, habría renunciado a su puesto y habría permitido la candidatura de un representante de esta joven Francia. “racializado”, educados en el centro de las ciudades y los suburbios. Este es el principio básico deempoderamiento : dar poder a los dominados.

Resulta que La Francia Insumisa (LFI) tenía un candidato potencial que cumplía todos estos requisitos: Bally Bagayoko. El nuevo alcalde de Saint-Denis tenía en realidad el perfil ideal para dar un significado concreto a esta “Nueva Francia”: su juventud, su experiencia política, sus vínculos con los partidos de izquierda, su facilidad mediática, su popularidad, su humor, un estilo relajado y, por supuesto, no es “Todos blancos, todos feos” como el líder rebelde.

Dicho esto, este cuarto intento podría ser el indicado. Ésta es la apuesta negativa de Mélenchon, un político impopular: dominar un campo en ruinas de la izquierda y esperar que la derecha también esté dividida y despreocupada para poder colarse en la segunda vuelta. Al anunciar su candidatura, el líder rebelde consideró “una victoria para LFI y un gobierno rebelde”, lo que implica una mayoría parlamentaria rebelde. Mélenchon es un experto en proclamar victorias electorales imaginarias. Ya visto.

Los retoques estratégicos no terminan ahí: Mélenchon dice que duda de la presencia de la Agrupación Nacional (RN) en la segunda vuelta. Esta hipótesis es realmente inverosímil. ¿Qué pasará si se enfrenta a Jordan Bardella? Siempre humilde, Mélenchon piensa que “Los pequeño burgueses votarán rebeldes en 2027”. El cuatro veces candidato toma sus deseos como realidad: el trapo negro del fascismo ya no asusta a nadie.

Al igual que Giorgia Meloni en Italia, la extrema derecha francesa se ha vuelto a centrar en el nivel del discurso y sus políticas más controvertidas hoy son casi adoptadas o aceptadas por la derecha (la preferencia nacional). La derecha y los pequeño burgueses (que aún no votan al LFI) se abstendrán o votarán a RN. Por lo tanto, lo que podría tener ventaja en una segunda vuelta no es el frente antifascista versus fascismo (un tema que tiene poca tracción en la parte más vulnerable del electorado desde la muerte de Quentin Deranque), sino las repetidas acusaciones de antisemitismo contra Jean-Luc Mélenchon.

Bardella podría referirse al trabajo de investigadores de izquierda/izquierda radical que han catalogado y explicado los tropos antisemitas de Mélenchon (por ejemplo, Danny Trom, Jonas Pardo, Bruno Karsenti, Tal Bruttmann o Milo Lévy-Bruhl). La izquierda francesa vivirá un momento histórico de deshonra: el candidato de un partido fundado por un antisemita y del que algunos dirigentes y miembros siguen siendo antisemitas podrá argumentar que con Mélenchon el antisemitismo pasó de la extrema derecha a la izquierda radical. La izquierda, complaciente, indiferente o incapaz de gestionar el problema de Mélenchon, quedará permanentemente desacreditada.

Como dice un proverbio americano, Mélenchon es un “pez grande en un estanque pequeño” (un pez grande en un estanque pequeño). En otras palabras, está creando un reinado de terror en la izquierda, no porque sea políticamente atractivo, sino porque es políticamente inútil y tiene una voluntad débil. Ésta es la razón del voto útil a favor del líder rebelde en 2017 y 2022. Esta izquierda tuvo cinco años para preparar una primaria ganadora: ¿qué hizo con este tiempo?

Las primarias de izquierda están estancadas y ciertamente no tendrán lugar porque el Partido Socialista (PS) está profundamente dividido sobre el tema.

Boris Vallaud, opuesto a las “primarias unitarias”, acaba de dimitir de la dirección del PS, dejando al primer secretario Olivier Faure en minoría en el partido. Esta decisión parece significar el fin de las primarias. Sin el PS esto ya no tiene mucho sentido. Vallaud espera convencer a sus socios de izquierda de construir un proceso programático, desde François Ruffin hasta Raphaël Glucksmann, siguiendo “Encuentros de la izquierda plural”. Este escenario esquiva las dos preguntas centrales: ¿quién será el candidato de la izquierda unida? ¿Cómo será designado?

Todas las opciones que surgen fuera de las primarias parecen improbables: Raphaël Glucksmann no pudo aprovechar su buen resultado en las elecciones europeas. Hoy parece atrapado en una nebulosa de centroizquierda que podría recurrir a Edouard Philippe si Mélenchon amenaza con clasificarse para la segunda vuelta.

Glucksmann es el anti-Mélenchon en muchos sentidos. El no tiene el “descaro” (el descaro) de Mélenchon, esta infinita capacidad de histrionismo, de cambio de registro, de mentira descarada cuando se trata, hoy, de desmentir que declaró hasta la víspera de la invasión rusa en Ucrania que Putin no representaba un peligro, y que el alborotador era la OTAN, o cuando insinuó que acusarlo de antisemitismo por haber distorsionado nombres judíos sería un complot destinado a ocultar el origen judío de un abusador de menores estadounidense.

Las candidaturas de Bernard Cazeneuve o François Hollande son ridículas: para el primero, su notoriedad no va más allá del exiguo círculo de sus simpatizantes. El segundo constituiría el posible candidato para un escenario de “explosión nuclear”: se impediría la presentación de los principales candidatos de izquierda. Aún no hemos llegado a ese punto. La izquierda no-anti-mélenchonista está luchando por apoyar la idea de que el voto de Mélenchon es el único voto útil de la izquierda. Paradoja chirriante.

Es medianoche, la izquierda: se avecina una tercera derrota consecutiva en la primera vuelta. La clasificación de Mélenchon para la segunda vuelta es posible, pero sería sinónimo de una derrota histórica ante la extrema derecha. Entre la izquierda cínica y poco sincera de LFI y las otras izquierdas de voluntad débil que no funcionan, ¿qué podemos esperar? ¿Un milagro? Una cosa es segura: la izquierda del futuro, democrática y emancipadora, aún no ha nacido.

Encontrar El día del cajero. todos los meses en nuestro sitio.

Seguir Philippe Marlière sobre el cielo azul.