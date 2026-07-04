“Boda real” en Nueva York: Taylor Swift y Travis Kelce se regalan unas nupcias XXL

Publicado el 4 de julio de 2026 a las 10:46 horas. Lectura: 3 min.

La estrella del pop Taylor Swift y el jugador de fútbol americano Travis Kelce están casados, anunció el viernes 3 de julio el portavoz de la cantante, confirmando los rumores que circulaban desde hacía semanas.

Este anuncio se produce en el marco de un evento de gran envergadura que reúne a numerosas celebridades, presentado por la prensa estadounidense como su boda, que se celebra desde el jueves por la tarde en el Madison Square Garden de Nueva York.

“La ceremonia que unió a las dos familias fue celebrada por su amigo (comediante) Adam Sandler”especifica Tree Paine, portavoz de Taylor Swift. Fueron testigos el hermano del artista, Austin Swift, y el hermano del deportista, Jason Kelce.

La pareja estuvo vestida por Jonathan Anderson para Christian Dior y zapatos de Christian Louboutin. La novia usó joyas de Cartier, dijo también el portavoz de Taylor Swift.

Al mismo tiempo que su comunicado de prensa era enviado a los medios, el mensaje “SOLO Y NO CASADO” (“Recién casados”con un juego de palabras con las iniciales de la pareja) se exhibió en vallas publicitarias en el Madison Square Garden.

Aún no se han publicado imágenes de las nupcias.

Por la tarde, un gran número de vehículos con cristales tintados llegaron a la famosa sala de espectáculos y al polideportivo, transportando a unos mil invitados, según informó la prensa.

De camino al lugar se vieron los actores Ethan Hawke, Hugh Grant y Bradley Cooper, los cantantes Ed Sheeran y Benson Boone, las modelos Gigi Hadid y Karlie Kloss, la actriz Dakota Johnson y la cantante Camila Cabello.

Según los medios de comunicación, para la velada estaba prevista una recepción en la que actuarían, entre otros, el cantante Stevie Nicks y el músico country Tim McGraw.

La prensa afirma que la mayoría de los invitados están sujetos a acuerdos de confidencialidad y que todos están privados de teléfonos móviles.

Entre las innumerables reacciones en las redes sociales, este comentario irónico hacia Trump se refiere al fracaso de su “Gran Feria de los Estados Americanos” en Washington, que no atrae multitudes: “Si Taylor Swift realmente quisiera una boda íntima, debería haber considerado el National Mall. »

Al mismo tiempo, el Empire State Building se iluminará con “azul claro brillante” en homenaje a los novios, anuncia la web del emblemático monumento.

La unión de la pareja, que fue objeto de más de 2 millones de dólares en apuestas online según CBS, no había sido confirmada hasta ahora. Las pocas docenas de aficionados que se encontraban alrededor del Madison Square Garden, sin embargo, no tenían dudas. Pero las fuertes lluvias y una advertencia de fuertes tormentas obligaron a muchos aficionados a regresar a casa, según CNN.

Mezcla de excesos y secretismo, las nupcias, calificadas por los observadores como “boda del siglo” o “boda real”, comenzaron el jueves con una cena que reunió a un centenar de personas, según los medios de comunicación.

Se desconoce el coste de las festividades pero la revista Forbes calcula que supera los 20 millones de dólares.

La pareja donó 26 millones de dólares a una veintena de organizaciones benéficas estadounidenses para la ocasión, según el portavoz de Taylor Swift. Entre estos beneficiarios, detalla “Variedad”, nueve bancos de alimentos, una organización contra la crueldad animal, siete programas educativos y tres hospitales infantiles.

Un ex embajador hace una comparación con la boda de Jeff Bezos en junio de 2025 y señala que cuando el fundador de Amazon, “(que es 100 veces más rica que Taylor Swift) se casó, básicamente se apoderó de la ciudad de Venecia, expulsó a los residentes y no obtuvo nada duradero a cambio” (Jeff Bezos y Lauren Sánchez, cuya boda supuestamente costó 40 millones de euros, donaron 2 millones de euros a un proyecto para estudiar el sistema de lagunas de Venecia, informó The Guardian).

El matrimonio de Taylor Swift y Travis Kelce ya es objeto de artículos en Wikipedia en inglés (artículo creado el 5 de junio) y en persa.

Parte del día, las calles que rodean el Madison Square Garden permanecieron cerradas, bajo la vigilancia de numerosos agentes de policía.

Lo suficiente como para molestar a Natalie Reed, una neoyorquina de cincuenta años. “Los agentes de policía trabajan lo suficientemente duro para combatir el crimen en esta ciudad, no los necesitamos lidiando con los invitados a la boda de Taylor Swift”maldijo.

“No es nada de nada, es pan comido para Nueva York”estimó por el contrario Jed, de unos sesenta años, que no quiso dar su apellido.

El evento también dio lugar a ideas originales: Jake Epstein, un neoyorquino de 22 años, se propuso el reto de grabarse en vivo durante varias horas frente al lugar de la boda, hasta decir 100.000 veces. “Taylor Swift”a una temperatura cercana a los 40°C.

No es la primera vez que un músico elige el Madison Square Garden para su boda: Sly Stone se casó allí en junio de 1974 durante un concierto de su grupo Sly and the Family Stone.

A sus 36 años, Taylor Swift encabezó las ventas mundiales de música en 2025 por cuarto año consecutivo y sexta vez en su carrera, según la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (Ifpi).

Travis Kelce, también de 36 años, ganó tres Super Bowls con los Kansas City Chiefs, en 2019, 2022 y 2023. La pareja hizo oficial su relación hace dos años y se comprometieron en agosto de 2025.